Real Sociedade e Veneza duelam por vaga na semifinal do Estadual

io Branco recebeu na manhã deste sábado, 29, a Copa Norte-Nordeste de Ciclismo, reunindo atletas de 16 estados das duas regiões. O evento, que volta ao Acre após 13 anos, acontece na capital acreana com provas de resistência em diversas categorias.

O repórter David Medeiros, do ac24horas, acompanhou a competição e destacou a dimensão da disputa. Entre os ciclistas, o paraense José Pedro, da Ilha do Marajó, celebrou o desempenho no campeonato. “É a primeira vez que participo aqui em Rio Branco. Graças a Deus estamos representando bem o estado. Ganhei uma medalha de ouro e vou disputar mais uma prova de resistência. Já conquistei a da Norte e a da Nordeste, duas medalhas”, comemorou.

Outro destaque foi o atleta Pedro Nascimento, do Ceará, que conquistou duas medalhas de ouro. “É um sonho para mim. Ano passado consegui uma prata e duas bronzes, e dessa vez consegui dois ouros. Estou vivendo um sonho”, afirmou.

O presidente da Federação Acreana de Ciclismo, Tuxaua Marques, ressaltou a importância da realização do evento na capital. “Hoje se realiza um grande sonho. São mais de 400 atletas, um cenário maravilhoso, percurso revitalizado e bem sinalizado. Quero agradecer à secretaria, à Prefeitura de Rio Branco, ao Governo do Estado e à Confederação Brasileira de Ciclismo pelo apoio. Essa edição volta ao Acre depois de 13 anos”, destacou.

A competição reúne, simultaneamente, a 47ª edição da Copa Norte-Nordeste de Ciclismo e a 2ª edição da Copa Norte, com premiações para as duas regiões. A programação segue até este domingo (31), quando serão conhecidos os grandes campeões

