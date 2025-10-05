Real Sociedade e Rio Branco são finalistas do Estadual da Série A

Em jogos equilibrados, Real Sociedade e Rio Branco conquistaram, neste sábado, 4, no ginásio Álvaro Dantas, as classificações para a decisão do Campeonato Estadual de Futsal Feminino da Série A.

Na primeira semifinal, o Real Sociedade derrotou o Villa por 5 a 4 com a partida sendo decidida nos minutos finais.

Na decisão do segundo finalista, o Rio Branco bateu o Veneza por 1 a 0, na prorrogação, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal.

Decidir a data

A Federação Acreana de Futsal (Fafs) vai definir a data da final entre Real Sociedade e Rio Branco na segunda, 6. A tendência é pela decisão na quinta, 9, no ginásio Álvaro Dantas.

