Cotidiano
Real Sociedade e Rio Branco são finalistas do Estadual da Série A
Em jogos equilibrados, Real Sociedade e Rio Branco conquistaram, neste sábado, 4, no ginásio Álvaro Dantas, as classificações para a decisão do Campeonato Estadual de Futsal Feminino da Série A.
Na primeira semifinal, o Real Sociedade derrotou o Villa por 5 a 4 com a partida sendo decidida nos minutos finais.
Na decisão do segundo finalista, o Rio Branco bateu o Veneza por 1 a 0, na prorrogação, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal.
Decidir a data
A Federação Acreana de Futsal (Fafs) vai definir a data da final entre Real Sociedade e Rio Branco na segunda, 6. A tendência é pela decisão na quinta, 9, no ginásio Álvaro Dantas.
Vila Acre vence Santinha e assume liderança do grupo 6 no Estadual
O Vila Acre venceu o Santinha por 5 a 3 neste sábado, 4, no CT do Cupuaçu, e assumiu a liderança do grupo 6 somando 6 pontos. O Santinha é vice-líder com 6 pontos, mas disputou três partidas.
Na outra partida da rodada, o Recriança goleou o Bangu por 4 a 0 e voltou a terchances de classificação na chave.
Na segunda
Os próximos confrontos da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-15 serão disputados na segunda, 6, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu. Ecoville e Esporte Saúde e Lazer abrem a programação e na segunda partida o Cruz Azul joga contra o Belo Jardim.
Santa Cruz bate São Francisco e fica a um empate do título da 2ª Divisão
O Santa Cruz bateu o São Francisco por 1 a 0 neste sábado, 4, no Arena da Floresta, no primeiro jogo das finais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Guilherme marcou o gol da vitória e o Santa Cruz joga pelo empate no segundo jogo das finais para ser campeão.
Resumo do jogo
Santa Cruz e São Francisco iniciaram a partida em busca do gol. Titô bateu, mas foi travado pelo zagueiro Aisley, do Santa Cruz, no primeiro lance de perigo.
Aos 16, Fábio Bahia cruzou. O goleiro Janderson falhou e Guilherme fez 1 a 0 para o Santa Cruz. A capivara seguiu jogando melhor e não conseguiu ampliar.
Na volta para o segundo tempo, Erick Rodrigues promoveu as entradas de Carioca e Leozinho nas vagas de Angolano e Jota e o São Francisco mudou a postura no jogo.
Titô recebeu e chutou, o goleiro Evan fez uma boa defesa evitando o empate.
Aos 29, o goleiro Evan defendeu, em sequência, uma cabeçada e chute do lateral Hiago e evitou o empate.
O São Francisco pressionou até os acréscimos, mas não conseguiu empatar.
Segunda partida
São Francisco e Santa Cruz disputam o segundo jogo das finais no sábado, 11, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta. O Santa Cruz joga pelo empate para ser campeão Estadual da 2ª Divisão.
Acre terá 156 estudantes/atletas na disputa dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) Sub-14
Depois de uma “disputa política” entre o departamento de esporte da Secretaria de Educação e a Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), os estudantes/atletas acreanos, com as inscrições sendo realizadas pela FADE, foram confirmados na disputa dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) Sub-14 em Uberlândia, Minas Gerais. O Acre terá 156 estudantes/atletas na competição programada para começar neste domingo, 5.
1ª parte da delegação
A primeira parte da delegação acreana viajou nessa sexta, 3, até Brasília, no Distrito Federal, e em seguida embarcou de ônibus para chegar em Uberlândia neste sábado, 4.
Judô prejudicado
O Acre vai ser representado em 16 modalidades e o judô será a única do Estado a não disputar os Jeb´s 2025. O departamento de esporte da Secretaria de Educação não repassou R$ 13 mil reais para a Federação de Judô do Estado do Acre (FJEAC) realizar a Seletiva e por isso os judocas não disputaram o torneio classificatório e não foram selecionados visando a competição.
Luiz Antônio
O aluno/atleta do Colégio Militar Tira-dentes, Luiz Antônio Jerônimo, é a principal esperança de medalha do Acre em Uberlândia. O nadador vai disputar as provas dos 50 livres, 50 e 100 metros peito.
