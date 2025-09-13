Cotidiano
Real Sociedade e Preventório decidem vaga para semifinal do Estadual Sub-16
Real Sociedade e Preventório decidem neste sábado, a partir das 15 horas, no CT do Cupuaçu, uma vaga para semifinal do Campeonato Estadual Feminino Sub-16. A equipe do Preventório tem a vantagem do empate para avançar.
Na outra partida da rodada, o Grêmio Xapuriense, classificado para semifinal, joga contra o Vasco, eliminado.
Semifinais confirmadas
O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC) confirmou sábado, 20, no CT do Cupuaçu, as semifinais do Estadual.
Com possibilidade de chuvas isoladas, tempo segue quente no Acre neste sábado
O sábado, 13, será de predomínio de sol e nuvens em grande parte da região Norte e Centro-Oeste, além de áreas da Bolívia e do Peru. No Acre, o tempo permanece quente e abafado, com possibilidade de pancadas rápidas de chuva em pontos isolados, especialmente durante a tarde e à noite. Apesar da chance de instabilidade, a previsão indica baixa probabilidade de temporais intensos no estado.
De acordo com os meteorologistas, no leste e sul do Acre, abrangendo as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o sol predomina ao longo do dia, mas não estão descartadas chuvas rápidas em alguns pontos. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 45% no período da tarde e pode chegar a 95% no início da manhã. Os ventos devem ser fracos a calmos, soprando da direção sul, com variações de sudeste e sudoeste.
Já no centro e oeste do estado, que incluem as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante, com tempo quente e sol entre nuvens. Há possibilidade de pancadas localizadas, mas com baixa probabilidade de chuvas fortes. A umidade do ar deve variar de 45% a 55% durante a tarde e alcançar até 100% no amanhecer.
As temperaturas seguem elevadas em todo o Acre. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros devem marcar mínimas entre 22°C e 24°C, com máximas de até 36°C. Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, as máximas podem chegar a 37°C. Cidades como Tarauacá e Feijó devem registrar as temperaturas mais altas do estado, entre 36°C e 38°C. Já no Vale do Juruá, municípios como Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves terão mínimas de 23°C a 25°C e máximas mais amenas, variando entre 33°C e 35°C.
Bujari e Villa City quem será o último classificado na Série B
Bujari e Villa City decidem neste sábado, 13, a partir das 14 horas, no Bujari, quem será o último classificado para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. O Villa City entra em quadra com a vantagem de jogar pelo empate e o Bujari terá a força da torcida para avançar.
Definir as datas
O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, espera a definição dos confrontos para definir a data dos jogos.
“Teremos partidas eliminatórias e por isso vamos pensar com calma as datas dos jogos”, declarou Rafael do Vale.
Campeonato Estadual terá 7 equipes na disputa do título
O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC) fechou nesta sexta, 12, as inscrições para o Campeonato Estadual Feminino. O torneio terá sete equipes na disputa do título e das vagas do Acre no Campeonato Brasileiro A3 e na Copa do Brasil.
“Teremos um bom número de equipes na disputa do torneio mais importante da temporada. Vamos definir a data do congresso técnico e ajustar os últimos detalhes para o início da competição”, declarou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.
Em outubro
Segundo Leandro Rodrigues, o Estadual começa na primeira quinzena de outubro.
“Reservamos dois meses para realizar o feminino. Deveremos ter um campeonato bem disputado”, avaliou o dirigente.
Equipes no Estadual
Adesg
Assermurb
Andirá
Galvez
Sena Madureira
São Francisco
Vasco
