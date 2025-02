Real Padim embarca para Cruzeiro do Sul em busca do título da Super Copa Acreana de Futebol

Ana Lucía Reis participou de evento com prefeitos do Brasil e organismos internacionais, reforçando parcerias para desenvolvimento sustentável e preparativos para a COP 30 em Belém

A prefeita de Cobija, capital do Departamento de Pando, Ana Lucía Reis, participou do Encontro de Prefeitos e Prefeitas do Brasil, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e representantes de organismos internacionais. O evento discutiu a alocação de recursos econômicos e estratégias de gestão para governos locais, com foco no fortalecimento de políticas públicas e nos preparativos para a COP 30, que será realizada em Belém, no Pará.

Ana Lucía Reis, que também representa a presidência da Organização Mundial de Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), destacou a importância de investimentos na Amazônia Pandina e em projetos que beneficiem diretamente as comunidades locais. Durante o encontro, temas como financiamento, desenvolvimento sustentável e cooperação internacional foram debatidos, com o objetivo de impulsionar iniciativas que melhorem a infraestrutura e a qualidade de vida em Cobija e na região.

A participação da prefeita reforçou o papel da CGLU na COP 30 e a busca por parcerias que promovam o desenvolvimento sustentável da Amazônia, alinhando esforços globais para enfrentar os desafios climáticos e socioeconômicos da região.

O evento destacou o papel dos governos municipais na promoção do desenvolvimento regional e a necessidade de apoio conjunto entre nações de fronteira como Brasil e organismos internacionais para garantir avanços significativos.

Prefeita Ana Lucia é atual presidente da CGLU

Durante a assembleia do Bureau Executivo da Organização Mundial de Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), realizada entre os dias 17 e 19 de abril de 2024 em San José, Costa Rica, Ana Lucía Reis foi eleita copresidente da entidade. Ela dividirá a liderança com Ugur İbrahim Altay, atual presidente da CGLU.

A CGLU é a maior rede global de cidades, governos locais, regionais e metropolitanos, além de suas associações, com atuação em mais de 120 países membros das Nações Unidas e em sete regiões do mundo. A organização tem como missão representar, defender e amplificar as vozes dos governos locais e regionais em fóruns internacionais.

Mais de 200 prefeitos e municípios dos cinco continentes, que fazem parte da Mesa Executiva, participaram do encontro.

A eleição de Ana Lucía Reis reforça o papel das lideranças municipais na promoção de políticas públicas globais e no fortalecimento da cooperação entre cidades em prol do desenvolvimento sustentável e da qualidade de vida nas comunidades.

Veja vídeo entrevista com TV Digital Pando:



Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários