Real Madrid vence o Atlético na ida da Champions em noite de golaços

O Real Madrid já começou com ritmo intenso: logo aos três minutos, Valverde fez um lindo lançamento para Rodrygo, que cortou para dentro e fez um golaço. Na frente do placar, o Real impôs o ritmo no começo do jogo e impediu as chances do Atlético.

Nervoso com o 1 a 0 do Real, o Atlético foi atrás do resultado e mostrou que não estava derrotado. Com boas chances, parou em Valverde, destaque na defesa, no meio e no ataque do Real Madrid. O gol de empate saiu aos 31′: Julián Álvarez pegou a bola na esquerda e bateu cruzado no ângulo. 1 a 1 no intervalo do jogo.