Real Aviário é campeão da 9ª Copa Arasuper Soçaite

O Real Aviário venceu o Leverkusen por 2 a 1 nessa terça, 21, no campo do Tracajá, na Chácara Araújo, e conquistou o título da 9ª Copa Arasuper de Futebol Soçaite. 23 equipes participaram do torneio e as rodadas desde o início sempre com as arquibancadas lotadas e colaboradores e familiares.

Red Bull Amapá em 3º

O Red Bull Amapá goleou o Papirô por 5 a 1 e ficou com a 3ª colocação no torneio.

Artilheiro da Copa

Israel Trindade, do Leverkusen, marcou 27 gols e fechou a competição como artilheiro. Igor Trindade, do Real Aviário, foi o vice-artilheiro com 20 gols.

Relacionado

Comentários