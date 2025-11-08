RBTrans se manifesta após protesto de moradores do Universitário sobre falhas no transporte coletivo

Moradores dos bairros Universitário I, II e III realizaram na manhã deste sábado (8) um ato de manifestação na praça David Antônio Abugoche, em Rio Branco, para denunciar a precariedade do transporte coletivo e a falta de abastecimento de água na região.

Entre as principais queixas dos manifestantes estão a demora dos ônibus, com intervalos que chegam a 1h30, veículos com portas travadas, quebras no trajeto e ausência de sinal sonoro para pedidos de parada. “Os ônibus estão sem condições de uso, com portas que não abrem e sem sirene. Muitas vezes temos que gritar pro motorista parar, está muito complicado”, relatou o presidente da Associação de Moradores do Universitário, Miquéias Oliveira.

Em resposta às reclamações, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) reconheceu as dificuldades enfrentadas pela população e atribuiu os problemas a questões estruturais acumuladas há mais de duas décadas.

Segundo o órgão, desde a caducidade das antigas concessionárias em 2022, a Prefeitura mantém contrato emergencial com a empresa Ricco Transporte Eireli, o que garante a operação mínima do serviço enquanto o novo processo licitatório é finalizado.

A RBTrans informou que o edital para contratação definitiva de uma nova empresa está em tramitação, após a atualização de legislações municipais antigas. A previsão é de que o processo seja concluído ainda em 2025, abrindo caminho para a entrada de novas concessionárias e a renovação da frota.

O órgão afirmou ainda que mantém ações de fiscalização com apoio do Ministério Público do Acre, aplicando penalidades quando irregularidades são constatadas. Uma equipe técnica será enviada à linha que atende o Universitário para verificar as condições dos veículos e dialogar com a comunidade.

A RBTrans destacou também que respeita o direito de manifestação dos moradores, desde que de forma pacífica e apartidária, e reafirmou o compromisso com a melhoria do sistema.

Entre as medidas estruturais anunciadas, está o projeto da Prefeitura de Rio Branco para aquisição de 51 novos ônibus, sendo 45 modernos e 6 elétricos, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Mobilidade).

“O sistema de transporte passou por colapso total nos últimos anos, mas está em recuperação gradual. A licitação e a nova frota representam um passo decisivo para oferecer um serviço de qualidade e eficiência à população”, concluiu o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas.

Relacionado

Comentários