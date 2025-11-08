Geral
RBTrans se manifesta após protesto de moradores do Universitário sobre falhas no transporte coletivo
Moradores dos bairros Universitário I, II e III realizaram na manhã deste sábado (8) um ato de manifestação na praça David Antônio Abugoche, em Rio Branco, para denunciar a precariedade do transporte coletivo e a falta de abastecimento de água na região.
Entre as principais queixas dos manifestantes estão a demora dos ônibus, com intervalos que chegam a 1h30, veículos com portas travadas, quebras no trajeto e ausência de sinal sonoro para pedidos de parada. “Os ônibus estão sem condições de uso, com portas que não abrem e sem sirene. Muitas vezes temos que gritar pro motorista parar, está muito complicado”, relatou o presidente da Associação de Moradores do Universitário, Miquéias Oliveira.
Em resposta às reclamações, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) reconheceu as dificuldades enfrentadas pela população e atribuiu os problemas a questões estruturais acumuladas há mais de duas décadas.
Segundo o órgão, desde a caducidade das antigas concessionárias em 2022, a Prefeitura mantém contrato emergencial com a empresa Ricco Transporte Eireli, o que garante a operação mínima do serviço enquanto o novo processo licitatório é finalizado.
A RBTrans informou que o edital para contratação definitiva de uma nova empresa está em tramitação, após a atualização de legislações municipais antigas. A previsão é de que o processo seja concluído ainda em 2025, abrindo caminho para a entrada de novas concessionárias e a renovação da frota.
O órgão afirmou ainda que mantém ações de fiscalização com apoio do Ministério Público do Acre, aplicando penalidades quando irregularidades são constatadas. Uma equipe técnica será enviada à linha que atende o Universitário para verificar as condições dos veículos e dialogar com a comunidade.
A RBTrans destacou também que respeita o direito de manifestação dos moradores, desde que de forma pacífica e apartidária, e reafirmou o compromisso com a melhoria do sistema.
Entre as medidas estruturais anunciadas, está o projeto da Prefeitura de Rio Branco para aquisição de 51 novos ônibus, sendo 45 modernos e 6 elétricos, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Mobilidade).
“O sistema de transporte passou por colapso total nos últimos anos, mas está em recuperação gradual. A licitação e a nova frota representam um passo decisivo para oferecer um serviço de qualidade e eficiência à população”, concluiu o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas.
Acre reforça efetivo com a formatura de novos soldados do Corpo de Bombeiros
O governo do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) realizou, nesta sexta-feira, 7, no Comando-Geral, em Rio Branco, a formatura de 56 novos soldados que concluíram o Curso de Formação de Soldados Bombeiro Militar (CFSD). A solenidade marca mais um passo no fortalecimento das forças de segurança pública do Estado, compromisso firmado pelo governador Gladson Camelí.
Com uma carga horária de 1.985 horas-aula, o curso seguiu a matriz curricular nacional das forças de segurança pública, orientada pelo Ministério da Justiça. Ao longo da formação, os novos bombeiros receberam instruções em disciplinas que abordaram desde técnicas operacionais até temas voltados à cidadania e inclusão, como libras, inglês e prevenção das violências e cultura de paz.
O comandante-geral do CBMAC, coronel Charles Santos, destacou que a formatura integra a política de fortalecimento da segurança pública do Estado: “Essa turma é fruto de um planejamento que começou ainda em 2022, com o concurso público. Agora, estamos concluindo a formação de 56 bombeiros, que irão reforçar as unidades do interior do Estado. Isso representa o compromisso do governo em otimizar e potencializar os serviços prestados à população acreana”, afirmou.
Durante o curso, os alunos participaram de diversas missões operacionais e ações sociais, como a Operação Inundação 2025, que prestou apoio a famílias atingidas por alagamentos em Rio Branco. Cada aluno realizou ainda 400 horas de estágio prático nos batalhões da capital, vivenciando atividades de salvamento, combate a incêndios e defesa civil.
O investimento em hora-aula ultrapassou R$ 200 mil, sem contar os custos com material didático, infraestrutura e logística. Segundo o comandante Charles, o Corpo de Bombeiros recebeu cerca de R$ 20 milhões em investimentos somente em 2025, reforçando a estrutura operacional da corporação: “Esses investimentos mostram o resultado de um trabalho sério. Estamos colhendo frutos concretos, como a redução de mais de 80% nas queimadas e derrubadas em comparação a anos anteriores, tornando o Acre exemplo para o país e o mundo”, destacou o coronel.
Entre os formandos, o sentimento era de realização e gratidão. O soldado Eric da Silva, um dos novos bombeiros, contou que o momento representa a conquista de um sonho: “Desde o início do concurso, lutei muito para estar aqui. Hoje, é a realização de um sonho meu e da minha família. Sou grato a Deus, à coordenação, ao comando e ao governo pela oportunidade de vestir essa farda e servir ao povo acreano”, declarou emocionado.
A formatura contou com demonstrações operacionais, nas quais os novos soldados apresentaram parte do conhecimento técnico adquirido durante o curso. A partir de agora, os formados passam a integrar as unidades do Corpo de Bombeiros em diferentes municípios do Acre, reforçando o efetivo e o compromisso de servir com coragem, disciplina e dedicação.
Mais de 8 mil estudantes da rede pública do Acre farão o Enem 2025
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o país. No Acre, 28.962 inscrições foram confirmadas, segundo dados do Painel do Enem, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).
Desse total, 8.212 candidatos são estudantes concluintes do ensino médio da rede pública estadual. Os números reforçam a importância do exame como porta de entrada para o ensino superior e refletem o perfil diversificado dos participantes acreanos.
De acordo com o levantamento do Inep, 21.116 inscritos no estado foram isentos da taxa de inscrição, enquanto 7.846 efetuaram o pagamento. Em relação ao gênero, as mulheres representam 59,75% dos participantes (17.305 inscritas), e os homens, 40,25% (11.657).
Quanto à autodeclaração étnico-racial, a maioria dos inscritos no Acre se declarou parda (18.098), seguida por branca (6.346), preta (3.044), amarela (735) e indígena (380).
A faixa etária mais representativa é a de 21 a 30 anos, com 6.441 inscritos. Já os participantes com 60 anos ou mais somam 50 pessoas.
Em nível nacional, o Enem 2025 registrou mais de 4,8 milhões de inscrições confirmadas, um aumento de 38% em relação a 2022 e de 11,22% na comparação com 2024. Dentre os inscritos, 3.049.710 são isentos e 1.761.628 pagantes
Nesta edição, 98.558 participantes utilizarão o exame para certificação de conclusão do ensino médio, retomada após suspensão em anos anteriores. Para conseguir o certificado, o candidato precisa atingir mínimo de 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 pontos na redação.
Mulher fica ferida após carro capotar em ramal na zona rural de Porto Acre
Vítima foi socorrida pelo Samu na Vila do Incra e encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável
Renata Ribeiro dos Santos, de 47 anos, ficou ferida após o veículo em que estava com a família capotar na noite deste sábado (7), no km 2 do Ramal Linha 5, região da Vila do Incra, no município de Porto Acre, interior do Acre.
De acordo com o relato da própria vítima, ela retornava para casa com o marido em um Fiat Uno prata quando o carro capotou de forma inesperada. Com a ajuda de amigos, o casal conseguiu chegar até a residência. O esposo, que não sofreu ferimentos graves, optou por permanecer no local, enquanto Renata apresentava dores no peito, costas e pescoço, além da suspeita de luxação no ombro esquerdo.
Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a conduziram até a Vila do Incra. Na rotatória da localidade, um carro modelo Voyage branco interceptou o grupo e a paciente foi entregue à equipe de paramédicos da unidade básica do Samu, instalada no próprio distrito. Após avaliação inicial, a mulher foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.
O Policiamento de Trânsito não foi acionado para atender a ocorrência. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e devem ser apuradas.
