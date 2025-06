RBTrans retoma energia após vandalismo e tentativa de furto de fios

Mais de 20 veículos ficaram retidos e moradores enfrentam transtornos sem previsão para normalização do serviço

Moradores da comunidade da Sibéria, em Xapuri, passaram por uma manhã de transtornos nesta terça-feira (24), após a paralisação completa do serviço de travessia por balsas no Rio Acre. Uma das embarcações apresentou pane no motor e a outra afundou parcialmente nas margens do rio, interrompendo o principal meio de transporte entre a zona urbana do município e a comunidade ribeirinha.

Com o serviço suspenso, ao menos 20 veículos ficaram enfileirados aguardando a retomada da travessia, que, até o fechamento desta reportagem, seguia sem previsão de normalização.

A balsa é essencial para a mobilidade dos moradores da Sibéria, região onde vivem centenas de famílias que dependem diariamente da embarcação para acesso à cidade, trabalho, estudo e atendimento médico. A interrupção do serviço evidencia a fragilidade da infraestrutura fluvial local e reforça a necessidade de manutenção preventiva e investimentos em alternativas seguras de transporte.

As autoridades municipais ainda não divulgaram uma nota oficial sobre a ocorrência, nem informaram quais medidas serão adotadas para restabelecer o tráfego o mais rápido possível.

