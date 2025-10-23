Acre
RBTrans reforça fiscalização e promete combate contínuo ao transporte irregular
Após a operação realizada nesta quinta-feira, 23, no ponto de mototáxi próximo ao Terminal Urbano, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) reforçou que as ações de fiscalização serão permanentes e abrangem todo o perímetro urbano de Rio Branco. O órgão destaca que o objetivo não é apenas punir, mas garantir a segurança de passageiros e valorizar os profissionais que atuam de forma regular.
As ações, que abrangem tanto veículos de duas quanto de quatro rodas, vêm ocorrendo de forma contínua e preventiva, com resultados em diferentes pontos da cidade.
Segundo a RBTrans, agentes recolheram seis motocicletas ao pátio do Detran-AC e lavraram sete notificações por infrações administrativas e documentais. As equipes chegaram ao local após denúncias que apontavam a atuação de cerca de 11 mototaxistas sem o devido credenciamento. Parte das irregularidades foi confirmada durante a abordagem.
As ações da autarquia seguem as diretrizes da Lei Municipal nº 2.310/2018, que regula o serviço de mototáxi, da Lei nº 2.294/2018, que disciplina o transporte por aplicativos, e do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997).
Veja a nota na íntegra:
NOTA DE ESCLARECIMENTO – RBTRANS
A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS) esclarece que as operações de fiscalização realizadas por seus agentes são rotineiras e contínuas, abrangendo tanto veículos de duas quanto de quatro rodas, com o objetivo de garantir a segurança viária e a integridade dos usuários dos serviços de transporte público e privado.
Na manhã desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, foi realizada uma operação de fiscalização no ponto de mototáxi nas proximidades do Terminal Urbano, após denúncias recebidas por telefone e via WhatsApp institucional da RBTRANS, relatando que cerca de 11 mototaxistas atuavam irregularmente no local, inclusive sem credenciamento ou habilitação adequada para o exercício da atividade remunerada.
Diante das denúncias, confirmadas por outros três mototaxistas regulares, a equipe de fiscalização deslocou-se até o ponto indicado, onde foi constatada parcial veracidade das informações. Como resultado da operação:
06 motocicletas foram recolhidas ao pátio do DETRAN-AC;
07 notificações foram lavradas por infrações administrativas e documentais;
e credenciais de alguns condutores foram retidas para conferência.
Durante a ação, mototaxistas devidamente credenciados elogiaram o trabalho da fiscalização, reconhecendo a importância da atuação da RBTRANS para coibir o transporte irregular e preservar a imagem da categoria que atua dentro da legalidade.
A RBTRANS reforça que atua sempre dentro dos parâmetros legais, observando:
Lei Municipal nº 2.310/2018, que disciplina o serviço de mototáxi no âmbito do município;
Lei Municipal nº 2.294/2018, que regula o transporte individual privado de passageiros por meio de plataformas digitais;
e o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997), especialmente os artigos 230, 231 e 162, que tratam da condução de veículos em desacordo com a legislação, bem como da segurança no transporte de passageiros.
As operações continuarão de forma permanente, abrangendo também os pontos denunciados e locais de grande fluxo de passageiros, inclusive para coibir aliciamento irregular em terminais, rodoviárias e aeroportos, sem o devido credenciamento junto à RBTRANS.
Todas as medidas têm caráter preventivo, educativo e corretivo, visando a ordem pública, a segurança no trânsito e o respeito aos profissionais regularizados.
CLENDES VILAS BOAS
SUPERINTENDENTE Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS
Prefeitura de Rio Branco
Compromisso com a legalidade, segurança e mobilidade urbana.
Secretária Suly Guimarães participa da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social, que celebra 20 anos do SUAS
A secretária municipal de Assistência Social de Brasiléia, Suly Guimarães, participou nesta quarta-feira (22), em Rio Branco, da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social, acompanhada de sua equipe técnica.
O evento, que marca os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), é considerado um dos mais importantes espaços de debate, avaliação e fortalecimento das políticas públicas de assistência social no Acre.
A abertura oficial contou com a presença do governador Gladson Cameli, da vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, e do presidente do Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas), Gabriel Maia Gelpke.
Durante a conferência, foram celebrados os avanços e conquistas do SUAS ao longo das últimas duas décadas, além de discutidas novas diretrizes e estratégias para o aprimoramento do sistema, reforçando o compromisso com o atendimento humanizado e a inclusão social em todo o estado.
Sena Madureira: MPAC apura bloqueio do Rio Iaco por madeireira
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça de Sena Madureira, instaurou notícia de fato nesta quinta-feira, 23, para apurar possível bloqueio do curso do Rio Iaco, nas proximidades do Seringal Santa Clara, que teria sido causado por uma madeireira que estaria utilizando toras de madeira no local. A medida foi adotada após a veiculação de reportagem que relata transtornos enfrentados por ribeirinhos da região em razão da obstrução.
Como parte das providências iniciais, foi expedido ofício à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira requisitando a instauração de inquérito policial para apuração dos fatos. Também foi encaminhado ofício ao Batalhão de Polícia Militar do município para que informe sobre o eventual registro de ocorrência relacionada ao episódio.
Além do procedimento, o promotor de Justiça Wendelson Mendonça se reuniu com o prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, para tratar do assunto e buscar uma solução célere para a desobstrução. Segundo o promotor, a apuração ainda está em fase inicial, mas a empresa poderá ser responsabilizada caso seja constatada a irregularidade.
“Estamos apurando os fatos, pois não pode haver bloqueio do rio, ainda que a empresa tenha licença ambiental para fazer o manejo no local. Essa situação acaba funcionando como uma represa e prejudica a passagem dos ribeirinhos com embarcações. O objetivo inicial é que a própria empresa responsável realize a retirada do material e restabeleça o fluxo normal das águas”, afirmou.
Foto 1: Contilnet
Prefeito Jerry Correia agradece parcerias e reforça cooperação com o Deracre para 2026
Na manhã desta quarta-feira(22), o prefeito Jerry Correia esteve em Rio Branco, onde foi recebido pela presidente do Deracre, Sula Ximenes. O encontro teve como principal objetivo agradecer pelas importantes parcerias firmadas entre o órgão estadual e a Prefeitura de Assis Brasil ao longo deste ano.
Durante 2025, o Deracre foi um grande aliado do município, apoiando diretamente na recuperação de mais de 120 km de ramais, na aplicação de 400 toneladas de massa asfáltica e na reconstrução da ponte do Poço da Balsa, cuja ordem de serviço já foi assinada e as obras devem começar nas próximas semanas.
Além disso, a parceria também garantiu apoio logístico e estrutural para a zona urbana e rural, com o transporte de equipamentos, insumos para a construção de pontes, recuperação de ruas e até doação e cessão de combustíveis que fortaleceram os trabalhos nos ramais.
O prefeito destacou que essa colaboração foi essencial para melhorar a mobilidade e o acesso das comunidades rurais, beneficiando diretamente os produtores e famílias do interior.
“Foi uma parceria que trouxe resultados concretos e melhorou a vida das pessoas. Agradeço à presidente Sula e a toda equipe do Deracre pelo comprometimento com Assis Brasil. Já estamos atentos e planejando juntos as ações para o próximo verão de 2026”, ressaltou Jerry Correia.
O encontro também serviu para alinhar novos investimentos e estratégias para o próximo ano, garantindo a continuidade das ações que fortalecem o desenvolvimento e a infraestrutura do município.
