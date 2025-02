RBTrans diz que pediu substituição de ônibus incendiado

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco – RBTRANS se manifestou na noite desta sexta-feira (14) sobre o incêndio envolvendo um ônibus articulado de transporte publico que fazia a linha do Calafate, ocorrido na tarde de sexta, e publicou um vídeo com detalhes do veículo que ficou parcialmente destruído.

De acordo com a nota, ao chegar no local do incêndio, os Diretores de Transportes e Trânsito, Ney Barboza de Oliveira e Jairo Cavalcante, constataram que o incidente resultou na destruição da parte traseira do ônibus e do motor. O encarregado da empresa, que também esteve presente acompanhado por um mecânico, teria informado que o fogo teve origem no motor do veículo, mas a causa exata do incidente só poderá ser confirmada após perícia técnica, cujo resultado está previsto para ser divulgado na próxima semana.

“Diante da situação, o ônibus foi guinchado até a garagem da empresa, e, para minimizar impactos na operação do transporte coletivo, a RBTRANS providenciou a substituição imediata do veículo, garantindo o cumprimento da ordem de serviço. A RBTRANS reitera seu compromisso com a segurança e qualidade do transporte público e seguirá acompanhando de perto a apuração dos fatos”, informa a nota assinada pelo superintendente da RBTRANS, Clendes Vilas Boas.

No vídeo compartilhado por Vilas Boas, o ônibus aparece com a parte traseira completamente destruída, com partes mecânicas carbonizadas e derretidas, e os assentos e teto que ficam mais próximos ao local do incêndio também destruídos.

Veja o vídeo:

