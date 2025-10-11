Cotidiano
Rayssa Leal erra manobras, sofre quedas e fica fora das finais na SLS de Paris
Rayssa Leal retornou às pistas neste sábado, na etapa de Paris da Liga Mundial de Skate Street (SLS), mas não foi bem e acabou eliminada ainda na fase eliminatória, que classificou as três primeiras colocadas das cinco concorrentes de cada grupo.
Dona de 13 taças em etapas da SLS e em busca do quarto título mundial de skate street, a maranhense de 17 anos chegou a Paris, no evento inédito na quadra de Roland Garros, como uma das favoritas, já que havia vencido duas etapas da competição na atual temporada, em Miami, nos Estados Unidos, e em Brasília.
Na pista, porém, a brasileira não acertou as manobras e sofreu quedas em três das suas cinco tentativas, somando 7,9 e 8,0 nas que completou – uma nota total de 15,9, apenas à frente da americana Secret Lynn, que terminou com 14,2 pontos. Aoi Uemura (26,1), Keet Oldenbeuving (18,8) e Funa Nakayama (18,6) avançaram na chave.
Assim, a decisão em Paris, a partir das 13h30 (horário de Brasília), não terá o aguardado duelo entre Rayssa e a australiana Chloe Covell, de 15 anos, outra estrela da modalidade. A final reunirá, além de Covell, quatro japonesas – Coco Yoshizawa, Yumeka Oda, Aoi Uemura e Funa Nakayama – e a holandesa Oldenbeuving.
Agora, o Brasil busca vaga na decisão no masculino da SLS Paris. Carlos Ribeiro, Filipe Mota, Felipe Gustavo, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler são os cinco representantes na disputa.
Comentários
Cotidiano
Vanderlei Luxemburgo realiza palestra do projeto “Construindo Campeões” em Porto Velho
Evento promovido pela Prefeitura reuniu atletas, estudantes e apaixonados por esportes no Teatro Banzeiros
Na noite desta sexta-feira (10), o Teatro Banzeiros ficou lotado para receber um dos maiores nomes do futebol brasileiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo apresentou a palestra “Construindo Campeões em Porto Velho”, uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel).
Aberto ao público, o evento atraiu atletas, estudantes, profissionais da área esportiva e famílias inteiras, todos interessados em ouvir as experiências e lições de vida de um dos técnicos mais vitoriosos do país.
Durante a palestra, Vanderlei Luxemburgo compartilhou momentos marcantes da carreira e destacou a importância do esporte aliado à educação como caminho para transformar vidas.
Segundo o técnico, “a gente tem toda uma história, toda uma vida de origem, de perseverança, de esporte com a educação. Então, passar essa experiência para os jovens é muito importante. Deixar um legado e formar novas gerações em cima de uma situação que deu certo, com disciplina e projeto. O Brasil precisa entender que o esporte e a educação são os dois pilares fundamentais para combater a desigualdade e formar cidadãos melhores”.
Luxemburgo relembrou ainda que começou sua trajetória em uma escolinha de futebol, ressaltando como o esporte abriu portas para os estudos e para uma carreira vitoriosa, que inclui títulos nacionais, passagem pela Seleção Brasileira e pelo Real Madrid.
PÚBLICO ATENTO
A palestra foi marcada por um clima de entusiasmo e emoção. A plateia, formada por diferentes gerações, acompanhou atentamente cada palavra do treinador. Entre os presentes, estava o servidor público Sebastião Lima, que compareceu com a família vestindo a camisa do Palmeiras, time que Luxemburgo comandou em várias conquistas.
“Eu acredito que acertaram em cheio. Trazer um técnico campeão brasileiro e nacional é um grande incentivo. O Luxemburgo tem uma história que inspira e fortalece o esporte em nosso município”, disse Sebastião.
O jovem Eduardo Oliveira, de 15 anos, estudante do bairro Novo Horizonte, também marcou presença e não escondeu a emoção ao conhecer o ídolo de perto. “Vim para ver um dos grandes treinadores do Brasil. O Vanderlei Luxemburgo foi o único brasileiro que treinou o Real Madrid, e quero aprender sobre as táticas e histórias da carreira dele. Espero levar esse aprendizado para o meu futuro no futebol”, contou o estudante.
APOIO AO ESPORTE
O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Júnior, falou sobre a relevância da palestra e do projeto “Construindo Campeões” para o fortalecimento do esporte em Porto Velho.
“Construir campeões não é apenas um projeto da prefeitura. É filosofia de vida, é bem-estar, é esporte, turismo e lazer. E nada melhor do que trazer alguém de referência como Vanderlei Luxemburgo. Estamos falando de um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Porto Velho merece esse destaque, e momentos como esse mostram que nossa cidade está pronta para voar alto”, afirmou o secretário.
O prefeito Léo Moraes agradeceu a presença do treinador e reforçou o compromisso da administração municipal em investir em projetos que unam educação, esporte e oportunidades para os jovens.
“Ter Vanderlei Luxemburgo em Porto Velho é motivo de orgulho. Ele representa superação, disciplina e amor pelo esporte. O projeto Construindo Campeões é sobre isso: formar cidadãos, inspirar nossos jovens e transformar vidas através do esporte. Esse é o nosso compromisso com o futuro da nossa cidade”, ressaltou o prefeito.
Texto: Jhon Silva
Fotos: José Carlos
Comentários
Cotidiano
Rio Branco derrota o Real Sociedade e conquista o Estadual da Série A
O Rio Branco derrotou o Real Sociedade por 5 a 3 nesta sexta, 10, no ginásio Álvaro Dantas e conquistou o título do Campeonato Estadual de Futsal Feminino da Série A de maneira invicta. As duas equipes fizeram uma boa partida, mas o Rio Branco soube aproveitar melhor as oportunidades.
Vaga na Taça Brasil
O título garante ao Rio Branco a vaga do Acre na Taça Brasil em 2026. A Federação Acreana de Futsal (Fafs) premiou o Rio Branco com R$ 8 mil e mais as passagens para o torneio nacional.
Torneio mais forte
A Fafs espera um Estadual ainda mais forte na próxima temporada.
“Vamos aumentar o número de times com Café com Leite e Preventório e isso é fundamental para evolução da modalidade”, avaliou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Comentários
Cotidiano
São Francisco e Santa Cruz decidem título do Estadual da 2ª Divisão
São Francisco e Santa Cruz decidem neste sábado, 11, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, o Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O Santa Cruz venceu o primeiro jogo das finais e por isso tem a vantagem do empate para ser campeão. O São Francisco precisa ganhar por dois gols de diferença e desta forma ficará com o título. Se vencer por um gol, o torneio vai ser decidido nas cobranças de penalidades.
Santa Cruz
O técnico Bruno Monteiro deixou para confirmar os titulares do Santa Cruz somente na Arena. Os atacantes Mano Walter e Mosquito receberam uma atenção especial do departamento médico durante a semana e são dúvidas
São Francisco
O São Francisco entra em campo com a necessidade de vitória e por isso o treinador Erick Rodrigues deve tornar a equipe mais ofensiva. Contudo, uma definição dos titulares vai ocorrer na Arena.
Trio de arbitragem
Jackson Rodrigues apita São Francisco e Santa Cruz. Ele terá como auxiliares Renô Cassiano e Verônica Severino.
Você precisa fazer login para comentar.