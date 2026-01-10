Raphael chega e deve ser relacionado para amistoso contra a Adesg

O atacante Raphael, um dos destaques da equipe Sub-20 na última temporada, participou do primeiro treino sob o comando do técnico Ulisses Torres nesta sexta, no José de Melo, e deve ser relacionado para o amistoso contra a Adesg. O Rio Branco enfrenta o Leão, de Senador Guiomard, neste sábado, 10, a partir das 8h30, no José de Melo.

“Estava mantendo a forma e meu objetivo é ajudar o Rio Branco. Essa é uma grande oportunidade e vou trabalhar duro para podermos conquistar os objetivos”, comentou Raphael.

Equipe diferente

Ulisses Torres vai movimentar o elenco e o Rio Branco começa o amistoso contra a Adesg com uma equipe bem diferente do último confronto contra o Humaitá.

“Precisamos avaliar o elenco de uma maneira geral. Vamos entrar na última semana preparação para a estreia”, declarou o treinador do Estrelão.

O Rio Branco faz o primeiro jogo no Campeonato Estadual contra o Vasco no sábado, 17, às 15 horas, no Tonicão.Foto

Relacionado

Comentários