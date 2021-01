Rio Branco (AC), está entre as cinco melhores capitais em cobertura vacinal, de acordo com levantamento feito pelo CLP, organização voltada à melhoria da gestão pública

Por Iuri Pitta , CNN

Capitais de médio e pequeno porte têm melhor desempenho em campanhas de vacinação do que as maiores metrópoles do país.

Campo Grande (MS), Boa Vista (RR), Rio Branco (AC), Vitória (ES) e Manaus (AM) são as cinco melhores capitais em cobertura vacinal, de acordo com levantamento feito pelo CLP, organização voltada à melhoria da gestão pública, obtido pela CNN.

O índice de cobertura vacinal leva em conta a quantidade de pessoas vacinadas em 2019, o número de doses aplicadas de imunizantes disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o cumprimento do Plano Nacional de Imunização (PNI) daquele ano – ou seja, são dados anteriores à pandemia da Covid-19, em condições “normais” de atuação desses municípios, e disponibilizados pelo DataSUS.

“Os dados servem de referência para o desempenho que as capitais e grandes cidades devem apresentar na vacinação da Covid. É provável que os municípios com indicadores menores tenham mais problemas que aqueles com taxas maiores, ainda mais por se tratar de uma vacina nova”, explica o coordenador de Competitividade do CLP, Lucas Cepeda, responsável pelo Ranking de Competitividade dos Municípios, uma compilação de mais de 50 indicadores municipais, divulgado em novembro pela organização.

As cinco melhores capitais do levantamento também são as únicas com índice de cobertura acima de 80%.

A média nacional, calculada com base nos 405 municípios com mais de 80 mil habitantes, é de 70,91%, e sobe para 72,38% entre as 26 capitais de estado.

Na ponta inferior do ranking das capitais, estão São Luís (MA), com 51,24%; Goiânia (GO), com 59,75%; Aracaju (SE), 60,88%; Florianópolis (SC), 62,14%; e Recife (PE), com 63,10%.

Chama a atenção dos organizadores do trabalho que Campo Grande, com 103,45%, é a única capital a figurar na lista dos 20 melhores municípios do país em cobertura vacinal. Quando uma cidade registra índice acima de 100%, significa que acabou imunizando pessoas de municípios vizinhos.

“O que notamos é um melhor desempenho pelo Estado de São Paulo, no interior ou no litoral. Em geral, são cidades do interior com bom desempenho na saúde em geral”, diz Cepeda.

A maior capital brasileira, São Paulo, registrou 73,89% da cobertura vacinal prevista para 2019, bem próximo da média (72,38%) e da mediana das capitais (73,34%). Segunda cidade mais populosa do Brasil, o Rio de Janeiro ficou com 63,99%, no terço final do levantamento das capitais.

O levantamento sobre a cobertura vacinal é um recorte do Ranking da Saúde dos Municípios 2020, elaborado pelo CLP. O painel com todos os dados municipais de saúde está disponível neste link.

