Ramon Dino relembra falta de apoio, mas torce por estátua no Acre
O acreano Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia, afirmou em entrevista coletiva que torce para que o projeto da estátua em sua homenagem, no Acre, seja concretizado. O atleta também relembrou a falta de apoio no início da carreira, destacando o orgulho de retornar ao estado com o título mundial.
“Seja o que Deus quiser. Se acontecer, vou me sentir muito honrado. É muita loucura pensar isso, de onde eu saí… Infelizmente, de onde saí, não tive alguns apoios no início, mas hoje voltando, sabemos que vamos ser abraçados de verdade. Estão todos muito felizes e ansiosos para me ver, e eu ansioso para ver minha família, amigos, que sinto muita falta. E voltar para o meu estado com o título. O trabalho foi feito e que esta estátua venha”, disse o campeão.
A promessa da estátua foi feita por Terrick El Guindy, árbitro oficial do Mr. Olympia, cerca de sete meses antes do torneio, durante uma live.
“Se o Ramon vencer o Mr. Olympia, ele vai ter uma estátua no Acre e todos nós estaremos lá para comemorar. Sou um homem de palavra e já conversei com pessoas do governo”, afirmou Guindy na ocasião.
Durante a coletiva, Ramon também declarou que pretende manter o título por, pelo menos, cinco anos. O brasileiro conquistou a primeira colocação na categoria Classic Physique, uma das mais prestigiadas do evento.
“Meu objetivo é manter o título por, pelo menos, uns cinco anos. Em final de carreira quero subir de categoria para finalizar no Open, mas temos muito ainda a fazer na Classic. Conseguimos o título e sabemos que temos mais ainda na Classic”, disse.
O treinador Fabrício Pacholok, responsável pela preparação de Ramon Dino, ressaltou que a trajetória do fisiculturista acreano é inspiradora e representa superação. Pacholok também comentou sobre o impacto da conquista e o alcance da história do atleta.
“Confesso que a repercussão está sendo maior do que imaginava, e vejo que a gente furou a bolha. A história do Ramon impacta. É um menino que saiu do Acre, que se preparava nas condições que tinha, e ganhou o mundo. É uma história que inspira pela resiliência e dedicação. Temos a oportunidade de apresentar o esporte não só pelo título, mas pela história de um brasileiro que saiu do nada e conquistou o mundo
Motociclista cochila ao pilotar e colide em carreta estacionada na BR-364, no Bujari
Homem de 34 anos retornava de festa quando perdeu o controle da moto e sofreu ferimentos; ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco
Um motociclista identificado como Jailson Siqueira da Silva, de 34 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente na noite desta sexta-feira (17), no centro do município de Bujari, interior do Acre. A vítima colidiu na traseira de uma carreta estacionada às margens da BR-364, no sentido Bujari/Rio Branco.
Segundo informações de testemunhas, Jailson retornava de uma festa e conduzia uma motocicleta Honda Fan Titan, de cor preta, quando teria cochilado ao pilotar, perdendo o controle da direção e batendo violentamente na parte traseira do veículo de carga. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e ficou desacordado por alguns instantes.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância básica para o resgate. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos no local e encaminharam Jailson ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.
De acordo com o relatório médico, o homem apresentava corte na boca, dores no tórax e na região das costas, mas estava consciente e em estado estável ao ser entregue ao setor de Traumatologia para avaliação mais detalhada.
As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.
Furto inusitado: Comércio em Epitaciolândia é alvo de assalto pela sexta vez; ladrões furtam o banner do estabelecimento
Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens, em uma motocicleta, furtam o banner do comércio do empresário Airton Castelo, no bairro José Hassem, durante a madrugada desta sexta-feira (17).
O comércio do empresário Airton Castelo, localizado no bairro José Hassem, em Epitaciolândia, foi novamente alvo de criminosos. Esta é a sexta vez consecutiva que o estabelecimento sofre um assalto. De acordo com imagens das câmeras de segurança, o crime ocorreu por volta das 4h16 da madrugada desta sexta-feira (17). O vídeo mostra dois homens passando em uma motocicleta em frente ao local. Em seguida, um deles retorna, observa o entorno, retira o banner do comércio e foge logo depois.
Até o momento, o autor do furto ainda não foi identificado. As autoridades policiais seguem analisando as imagens das câmeras de segurança e colhendo informações que possam levar à localização dos suspeitos.
Apesar do furto inusitado, que desta vez teve como alvo apenas o banner do estabelecimento, o caso reforça a sensação de insegurança enfrentada por comerciantes da região. As imagens devem auxiliar a polícia na identificação dos suspeitos.
Garanta passagens aéreas de Rio Branco por R$ 736, ida e volta
