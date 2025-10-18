Ramon Dino relembra falta de apoio, mas torce por estátua no Acre

O acreano Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia, afirmou em entrevista coletiva que torce para que o projeto da estátua em sua homenagem, no Acre, seja concretizado. O atleta também relembrou a falta de apoio no início da carreira, destacando o orgulho de retornar ao estado com o título mundial.

“Seja o que Deus quiser. Se acontecer, vou me sentir muito honrado. É muita loucura pensar isso, de onde eu saí… Infelizmente, de onde saí, não tive alguns apoios no início, mas hoje voltando, sabemos que vamos ser abraçados de verdade. Estão todos muito felizes e ansiosos para me ver, e eu ansioso para ver minha família, amigos, que sinto muita falta. E voltar para o meu estado com o título. O trabalho foi feito e que esta estátua venha”, disse o campeão.

A promessa da estátua foi feita por Terrick El Guindy, árbitro oficial do Mr. Olympia, cerca de sete meses antes do torneio, durante uma live.

“Se o Ramon vencer o Mr. Olympia, ele vai ter uma estátua no Acre e todos nós estaremos lá para comemorar. Sou um homem de palavra e já conversei com pessoas do governo”, afirmou Guindy na ocasião.

Durante a coletiva, Ramon também declarou que pretende manter o título por, pelo menos, cinco anos. O brasileiro conquistou a primeira colocação na categoria Classic Physique, uma das mais prestigiadas do evento.

“Meu objetivo é manter o título por, pelo menos, uns cinco anos. Em final de carreira quero subir de categoria para finalizar no Open, mas temos muito ainda a fazer na Classic. Conseguimos o título e sabemos que temos mais ainda na Classic”, disse.

O treinador Fabrício Pacholok, responsável pela preparação de Ramon Dino, ressaltou que a trajetória do fisiculturista acreano é inspiradora e representa superação. Pacholok também comentou sobre o impacto da conquista e o alcance da história do atleta.

“Confesso que a repercussão está sendo maior do que imaginava, e vejo que a gente furou a bolha. A história do Ramon impacta. É um menino que saiu do Acre, que se preparava nas condições que tinha, e ganhou o mundo. É uma história que inspira pela resiliência e dedicação. Temos a oportunidade de apresentar o esporte não só pelo título, mas pela história de um brasileiro que saiu do nada e conquistou o mundo

