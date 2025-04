Ramón Díaz corre risco no Corinthians; Dorival surge como opção

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinou nesta quinta-feira (17) um contrato com a Caixa Econômica Federal para a construção de 349 novas unidades habitacionais na capital acreana. A assinatura contou com a presença de vereadores da base aliada, membros do secretariado municipal e representantes da instituição financeira.

Segundo o prefeito, as novas casas irão muito além da entrega de paredes e telhados. “Elas vão trazer dignidade, segurança e qualidade de vida para centenas de famílias que sonham em ter um lar para chamar de seu”, declarou Bocalom.

De acordo com a Prefeitura de Rio Branco, o município será responsável pela execução da infraestrutura externa e também oferecerá contrapartida financeira para viabilizar o projeto.

O contrato também conta com o apoio do deputado federal Eduardo Velloso, que destinou uma emenda parlamentar para complementar os recursos da contrapartida municipal. O prefeito agradeceu ao parlamentar pelo apoio ao projeto e destacou a importância do aporte financeiro para a viabilidade da iniciativa.

A meta da gestão municipal é concluir a construção das moradias até o final deste ano ou, no mais tardar, no início de 2026.

“Seguimos trabalhando com seriedade, dedicação e o coração voltado para o bem da nossa população. Vamos juntos construir um futuro melhor para todos”, finalizou o prefeito.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários