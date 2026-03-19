Cotidiano
Raiva política no Alto Acre: prefeito de Epitaciolândia condiciona apoio a Alan Rick à exclusão de Fernanda Hassem da chapa
Sérgio Lopes abre diálogo com Mailza após possível composição com ex-prefeita de Brasiléia; gestor afirma que não aceita vice de Alan ser “desafeto político”
A disputa pela ponta e pelo protagonismo político na regional do Alto Acre, especialmente na fronteira entre as cidades de Epitaciolândia e Brasiléia, ganhou novos contornos nesta semana. Dois grupos políticos vitoriosos nos últimos anos agora expõem suas credenciais e força política aos pré-candidatos ao governo do Acre em 2026: a vice-governadora Mailza Assis (PP) e o senador Alan Rick (Republicanos). O diálogo está aberto, e quem conquistar a região sai na frente na corrida ao Palácio Rio Branco.
Na semana, as movimentações ficaram mais intensas na região de fronteira quando o senador Alan Rick conquistou e conseguiu trazer para sua base a ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, que estava no grupo do governador Gladson Cameli, que trabalha o fortalecimento de Mailza.
Pré-candidatura e veto
Na quinta-feira (19), quem também surgiu no cenário da disputa por espaço VIP no meio político acreano foi o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PL), que aproveitou o momento de incertezas e lançou sua pré-candidatura a deputado federal. Embora tenha anunciado meses antes o seu projeto de disputar uma cadeira na Aleac, o gestor não definiu até o momento quem será o seu pré-candidato ao governo, especialmente após a chegada de Fernanda Hassem no grupo de Alan Rick.
Sérgio e Fernanda não se cheiram faz tempo. Mesmo afirmando ter uma parceria com Alan Rick, o prefeito disse que só irá apoiar o senador na disputa ao governo com uma condição: se a vice na chapa não for Fernanda Hassem.
“Nós estamos de lados opostos na política”, afirmou Sérgio.
O prefeito disse que apoiaria Alan se Fernanda disputasse qualquer outro cargo no grupo, menos o de vice. “Se ela quiser ser candidata a deputada federal ou qualquer outro cargo lá dentro dessa construção, não tenho problema, eu permaneço lá. Agora, compondo a chapa majoritária, ele perde o meu apoio”, continuou.
Abertura com Mailza
Com o cenário indefinido, Sérgio Lopes passou a considerar o diálogo com Mailza Assis. Ele disse que até ontem não havia espaço para conversar com a vice-governadora, pois permanecia fiel ao senador Alan, que sempre destinou emendas à administração de Epitaciolândia. Mas o cenário mudou com as últimas atualizações no grupo de Alan Rick.
“Não, na verdade, assim, eu ainda não tenho essa construção com ela, sabe? Até ontem eu não tinha nem possibilidade de sentar com a Mailza, você entendeu? Porque eu tinha uma relação muito estreita e de parceria com o senador Alan Rick. E o fato da minha movimentação foi exatamente por conta da movimentação em relação à Fernanda”, afirmou.
“E, como ela pode ser candidata a vice lá junto com o Alan, dentro desse cenário, o Alan perderia meu apoio, entendeu? Eu não apoiaria o Alan com a Fernanda de vice. Então, o rumo é mais ou menos esse”, continuou.
O prefeito, então, está aberto ao casamento político com Mailza.
“Então hoje eu já aceito ter uma conversa com a Mailza para uma possível aliança. Não está descartada essa possibilidade. Mas eu ainda não tive nenhuma conversa com a Mailza”, pontuou.
Decisão final
Ao final do seu posicionamento, o prefeito voltou a afirmar qual sua condição para se manter com Alan Rick:
“Até o momento, o candidato é o Alan, desde que a Fernanda não seja vice, não componha a chapa majoritária com ele. Se ela quiser ser candidata a deputada federal ou qualquer outro cargo lá dentro dessa construção, não tenho problema, eu permaneço lá. Agora, compondo a chapa majoritária, ele perde o meu apoio. Então eles precisam tomar uma decisão se é essa a construção que eles querem ou não. Se for essa a construção, não tem problema, a gente segue o jogo, cada um dentro do seu grupo onde se acha mais confortável”.
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Restos mortais encontrados em Rio Branco podem ser de idoso de 87 anos desaparecido em janeiro
Ossada foi localizada em área de mata de difícil acesso no ramal Aquiles Perré; familiares reconheceram roupas e cinto
Os restos mortais de uma pessoa, possivelmente do idoso Pedro Vilchez, de 87 anos, foram localizados no final da tarde desta quinta-feira (19) em uma área de mata no ramal Aquiles Perré, localizado no bairro Jorge Lavocat, na parte alta de Rio Branco.
De acordo com informações obtidas no local, a ossada humana foi encontrada por um homem identificado como Alercio Feitosa. À polícia, Alercio informou que estava realizando uma caçada quando se deparou com os ossos. Próximo aos restos mortais, estavam uma blusa, um chapéu e uma calça jeans com um cinto de Nossa Senhora.
A polícia entrou em contato com familiares do idoso, que confirmaram que as vestimentas eram as mesmas que o senhor Pedro Vilchez usava quando desapareceu.
O idoso desapareceu no dia 18 de janeiro de 2026, quando foi visto pela última vez na estrada do Mutum. Na época, diversas buscas foram realizadas por guarnições do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, porém ele não foi encontrado.
Localização e perícia
A ossada humana foi encontrada em uma área de mata de difícil acesso, e os fragmentos tiveram que ser recolhidos um a um, pois estavam espalhados pelo local.
A equipe plantonista do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) foi acionada para realizar os procedimentos de perícia e o recolhimento dos restos mortais.
Causa da morte
As causas reais da morte ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. A suspeita inicial é de que animais possam ter devorado o idoso, considerando o estado em que os restos foram encontrados e o tempo decorrido desde o desaparecimento.
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Governo do Acre cria Comitê de Enfrentamento às Facções Criminosas após relatório da PF apontar consolidação do Comando Vermelho no estado
Órgão colegiado reúne forças de segurança, Justiça e Ministério Público para articular ações preventivas e repressivas contra organizações criminosas
Diante da informação, que consta em um relatório da Polícia Federal, de que a facção Comando Vermelho está consolidada no Acre, o governador Gladson Cameli (PP) publicou na noite da última quarta-feira (18) o decreto que institui o Comitê de Ações Estratégicas de Justiça e Segurança Pública para o Enfrentamento às Facções Criminosas.
Finalidade do Comitê
O Comitê é um órgão colegiado que tem a finalidade de identificar, monitorar, articular e propor estratégias intersetoriais voltadas à prevenção, repressão e reparação relacionadas ao enfrentamento à atuação de facções criminosas.
Competências
Também é competência do colegiado:
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Elaborar, definir e propor ações estratégicas integradas de justiça e segurança pública destinadas ao enfrentamento, mediante ações preventivas e repressivas em todo o Estado do Acre .
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Formular e propor políticas, diretrizes e ações para o enfrentamento às facções criminosas, incluindo planos de ação voltados à prevenção, repressão qualificada e desarticulação, observadas as competências legais dos órgãos e entidades envolvidas .
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Monitorar, acompanhar e avaliar as ações estratégicas, no âmbito estadual, de políticas públicas de justiça criminal e de segurança pública .
Composição
O Comitê será presidido pelo secretário de Estado de Segurança Pública, José Américo Gaia. Fazem parte do grupo a Sejusp e seus órgãos auxiliares, incluindo:
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Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC)
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Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC)
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Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC)
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Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (IAPEN/AC)
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Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/AC)
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Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC)
O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) e o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) também participam do colegiado, garantindo uma atuação integrada entre os poderes no combate ao crime organizado.
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Secretaria de Saúde do Acre convoca nutricionista aprovada em concurso
A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) publicaram, nesta quarta-feira, 19, a convocação de aprovados no concurso público para cargos da Sesacre.
A convocação se dá com base na nomeação oficializada pelo Decreto nº 12.822-P, de 17 de março de 2026, e segue as regras previstas no edital nº 001/2022. Os candidatos aprovados deverão comparecer para inspeção médica, entrega de documentos e posse nos prazos estipulados.
Entre os convocados, destaca-se a nutricionista Naiane Lima Silva, aprovada para atuar em Cruzeiro do Sul, com classificação final 4 e nota 86,00.
Os candidatos devem apresentar exames médicos recentes, realizados em até 90 dias, incluindo avaliação cardiológica, neurológica, oftalmológica, infectológica, psiquiátrica e ortopédica, além de hemograma completo e glicemia em jejum. Após análise dos laudos, a Junta Médica Oficial do Estado emitirá o Atestado de Sanidade e Capacidade Física e Mental. A inspeção ocorrerá nos dias 19 e 26 de março e 9 de abril, das 8h às 12h, em Cruzeiro do Sul.
A entrega de documentos deverá ser feita até 10 de abril de 2026, das 8h às 14h, na Coordenação Regional de Saúde do Vale do Juruá, localizada na Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216, Alumínio, Cruzeiro do Sul. Entre os documentos exigidos estão foto 3×4, documentos pessoais, diplomas, registro em conselho profissional, certidões negativas, comprovantes de endereço e de tipagem sanguínea, declarações legais e o atestado de sanidade e capacidade física e mental.
A posse ocorrerá no dia 17 de abril, às 9h, no mesmo endereço da Coordenação Regional de Saúde, desde que os candidatos tenham cumprido todas as exigências de documentação e exames médicos.
Os candidatos podem obter mais informações pelo telefone (68) 3215-2621 ou pelo e-mail [email protected], junto à Sead e Sesacre.
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