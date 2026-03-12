Rainhas da Bola terá disputa das semifinais no domingo

A maioria dos candidatos em um concurso estuda sem estratégia, mas se você não sabe o que estuda, por que estuda, seus estudos não têm resultado, destaca Caio Temponi, jovem aprovado 18 vezes em vestibulares

Milhares de brasileiros dedicam meses ou até anos à preparação para concursos públicos e vestibulares. Apenas no Concurso Nacional Unificado (CNU), o “Enem dos Concursos”, em 2024, 970.037 pessoas participaram. Mas mesmo com uma rotina intensa de estudos, muitos candidatos não conseguem alcançar o resultado esperado. De acordo com o jovem Caio Temponi, aprovado 18 vezes em vestibulares, o principal motivo está na forma como grande parte das pessoas se prepara. Segundo ele, o erro mais comum é estudar de forma desorganizada, sem planejamento e sem clareza sobre os objetivos.

“A maioria dos candidatos em um concurso estuda sem estratégia, se você não sabe exatamente o que está estudando, por que está estudando e qual é o objetivo daquele conteúdo dentro da prova, os estudos acabam não gerando resultado”, afirma. Estudo sem direção compromete desempenho

Para Caio Temponi, muitas pessoas acreditam que estudar por várias horas diariamente é suficiente para garantir aprovação. No entanto, ele explica que quantidade de estudo não substitui qualidade e direcionamento. Sem um planejamento claro, o estudante tende a acumular conteúdos, revisitar temas pouco relevantes para a prova ou ignorar tópicos que possuem maior peso no edital. Com o tempo, isso gera frustração e sensação de esforço desperdiçado. “O estudante precisa entender bem a lógica que está por trás da prova, pois cada concurso, cada vestibular tem um perfil diferente, um estilo de cobrança e um conjunto de disciplinas que exigem prioridades diferentes”, explica.

Estratégia e análise da prova fazem diferença

Outro ponto destacado por Caio Temponi é a importância de estudar com base no edital e em provas anteriores, essa análise permite identificar padrões e direcionar melhor o tempo de estudo. Além disso, organizar o conteúdo em ciclos de revisão e prática constante com exercícios pode ajudar a consolidar o aprendizado e reduzir a ansiedade durante a preparação. Para Caio, entender bem o funcionamento da avaliação é tão importante quanto dominar o conteúdo. “Quando o estudante entende como a banca cobra determinadas matérias, ele passa a estudar de uma forma mais inteligente e melhor direcionada, focando no que realmente aumenta as suas chances de aprovação no concurso”, explica. Apesar de destacar a importância do planejamento, Caio Temponi reforça que a disciplina continua sendo um fator decisivo para quem busca aprovação. Resultados consistentes surgem quando organização, método e constância caminham juntos ao longo da preparação. “O estudo precisa ter propósito. Quando existe estratégia, o esforço passa a ter direção, e isso faz toda a diferença no desempenho final”, conclui.

Créditos: Caio Temponi ( Arquivo Pessoal/IMF Press Global) Imagem Ilustrativa (Reprodução/Freepik)

Relacionado

Comentários