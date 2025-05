Rainha do Rodeio da ExpoBujari 2025: Inscrições abertas para o concurso que elege a musa da festa agropecuária

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), intensifica a Operação Verão 2025 com manutenção em rodovias estaduais para melhorar a trafegabilidade e garantir segurança a motoristas e comunidades. Nesta quarta-feira, 14, os trabalhos avançaram em oito frentes de serviço nas rodovias AC-10, AC-40, AC-198, AC-407, AC-475 e AC-485.

De acordo com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, os serviços seguem uma diretriz do governador Gladson Camelí, que determinou a intensificação da Operação Verão 2025 para melhorar a trafegabilidade em todo o estado. As ações envolvem a remoção de material danificado, limpeza da pista, aplicação de nova massa asfáltica e compactação.

“A Operação Verão 2025 é uma determinação do governador Gladson Camelí para que intensifiquemos os trabalhos de recuperação das nossas rodovias. Não se trata apenas de tapar buracos, mas de garantir trafegabilidade, segurança e dignidade para quem vive e circula pelo Acre. Estamos atuando em várias regiões para que esse direito chegue a todos”, destacou a presidente do Deracre.

As ações incluem: a manutenção da AC-10, com tapa-buraco e restauração nos kms 47 e 58, sentido Porto Acre; manutenção na AC-475, no km 29, em Plácido de Castro, rumo a Acrelândia; recuperação da AC-485 em Xapuri (Estrada da Borracha), no km 5; intervenções na AC-40, nos kms 8 (Rio Branco) e 57 (Plácido de Castro), com novas frentes planejadas; tapa-buraco na AC-198, entre Cruzeiro do Sul e Guajará (AM); e serviços na AC-407, ligando Mâncio Lima a Rodrigues Alves.

