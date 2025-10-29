Rainha do Basquete, Hortência estará em Sena Madureira nesta quinta-feira (30)

Sena Madureira irá receber, nesta quinta-feira, 30, uma edição especial do programa “Desperte a liderança que existe em você”. A ação do governo do Acre, executada por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), visa promover formação, inspiração e fortalecimento de novas lideranças, estimulando talentos, habilidades e protagonismo social em diferentes áreas.

Na terceira edição do programa, o evento contará com a presença da ex-jogadora Hortência Marcari, a Rainha do Basquete, reconhecida nacional e internacionalmente. Ícone do esporte brasileiro, campeã mundial e símbolo de superação, Hortência apresentará a palestra “Lições de uma vida: estratégias, valores e atitudes de uma campeã”.

O secretário de Governo, Luiz Calixto, destacou a importância da iniciativa e, com o secretário adjunto, Márcio Pereira, mobilizou a população de Sena Madureira a participar do evento, que está sendo oferecido de forma totalmente gratuita e aberta à população senamadureirense e da região, em um ambiente seguro, acolhedor e inspirador, preparado especialmente para estimular o aprendizado, a troca de experiências e o surgimento de novas lideranças locais.

“Não precisa de inscrição, basta comparecer. Teremos oficinas sobre comunicação, inovação e empreendedorismo, e a presença da Rainha do Basquete, Hortência, com uma palestra inspiradora sobre lições de vida. Convidamos jovens, estudantes, sindicatos e toda a população de Sena Madureira para participar desse momento de reflexão e motivação”, afirma o gestor.

Calixto ressaltou ainda que o programa tem alcançado grande repercussão por onde passa e que o objetivo é despertar o potencial de liderança que existe em cada cidadão.

“Queremos atingir pessoas que muitas vezes são esquecidas, que têm talento e habilidades, mas nunca tiveram oportunidade de participar de um evento assim. Dentro de cada um de nós existe um líder, um talento, uma habilidade que pode ser colocada a serviço da comunidade, do município e do estado. O programa tem exatamente essa missão: acordar as pessoas para o potencial que possuem”, destaca.

Antes da palestra com Hortência, prevista para às 18 horas, a programação, a ser realizada na Escola Dom Júlio Mattioli, tem início às 14 horas com oficinas técnicas, cujas temáticas visam contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes.

Oficinas previstas na programação

Comunique para liderar (comunicação e expressão interpessoal e nas redes sociais)

Acredite em você – Fábrica de Ideias (inovação e criatividade)

Faça sua renda acontecer (empreendedorismo)

Sobre Hortência

Considerada uma das maiores jogadoras de basquete de todos os tempos, Hortência Marcari, atualmente empresária, palestrante e comentarista do SporTV, em suas palestras fala sobre superação, empreendedorismo, motivação e trabalho em equipe, além de contar como o esporte ensina a traçar estratégias para a vida.

A “Rainha” é a maior pontuadora da história da Seleção Brasileira de Basquete, com 3.160 pontos, marcados em 127 partidas oficiais, média de 24,9 pontos/partida. Entre as principais conquistas estão o título mundial em 1994 e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996, além da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Havana, em 1991.

Em 2002, entrou para o Hall da Fama do basquete feminino. Três anos mais tarde, ingressou no Hall da Fama do Basquete (geral), onde está imortalizada ao lado de Oscar e Michael Jordan. Em 2018, em eleição da Federação Internacional de Basquete (FIBA), aberta ao público, Hortência foi eleita a melhor jogadora da história em Mundiais da categoria.

Serviço

Evento: Desperte a Liderança que Existe em Você – Edição Sena Madureira

Data: 30 de outubro (quinta-feira)

Horário:

14h – Início das oficinas temáticas

18h – Palestra com Hortência: “Lições de uma vida: estratégias, valores e atitudes de uma campeã”

Local: Escola Dom Júlio Mattioli

Entrada: gratuita e aberta ao público

Com informações da Agência de Notícias do Acre

