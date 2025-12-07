Rafael Cardozo, de 28 anos, morre em Assis Brasil; cidade e comunidade esportiva lamentam

A cidade de Assis Brasil amanheceu em luto neste domingo (7) com a morte de Rafael Cardozo, de 28 anos. Ele era muito conhecido no município por sua atuação no esporte local, onde já jogou por equipes amadoras e apoiava de perto o futebol da região. A causa da morte não foi divulgada.

Familiares, amigos e pessoas ligadas ao esporte prestaram homenagens emocionadas nas redes sociais. Eles destacam que Rafael sempre foi presente nas competições, nos treinos e nas arquibancadas, acompanhando e incentivando os atletas da cidade.

As homenagens também reforçam solidariedade à mãe de Rafael, Caren, à irmã Raiane, à esposa Thacila e aos filhos. Mensagens destacam a falta que ele fará e a lembrança afetuosa que deixa na comunidade.

A Prefeitura de Assis Brasil publicou uma nota oficial lamentando a perda e manifestando apoio à família.

Nota da Prefeitura de Assis Brasil

NOTA DE PESAR

A Prefeitura Municipal de Assis Brasil, em nome do prefeito Jerry Correia e do vice-prefeito Reginaldo Martins, manifesta profundo pesar e se solidariza com a família e os amigos de Rafael da Silva Cardoso, falecido em 07 de dezembro de 2025.

À família enlutada, expressamos nossos mais sinceros sentimentos e desejamos força neste momento de dor e saudade.

Assis Brasil – Acre, 07 de dezembro de 2025.