Rádios Aldeia FM e Difusora Acreana recebem novos equipamentos no interior do Acre

Novos equipamentos chegam para ampliar cobertura e melhorar qualidade de transmissão em Brasileia, Xapuri, Rio Branco, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul

As tradicionais emissoras Aldeia FM e Difusora Acreana estão passando por um importante processo de modernização, com a instalação de novos equipamentos em sete municípios acreanos: Brasileia, Xapuri, Rio Branco, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

A atualização tecnológica visa garantir transmissões com melhor qualidade de áudio e maior alcance, beneficiando ouvintes em todas essas regiões, que vêm recebendo importantes investimentos durante a gestão do governador Gladson Camelí.

As melhorias vão desde a construção e reforma das sedes até a aquisição de novos equipamentos tecnológicos, que ampliam o alcance do sinal e fortalecem a conexão dos ouvintes com a informação e a boa música.

Nesta terça-feira, 15, as emissoras de Tarauacá foram contempladas com novos equipamentos, entregues pela Secretaria de Estado de Comunicação (Secom). Os recursos são provenientes do Programa REM Acre – Fase II e de emenda parlamentar do deputado estadual Tanízio Sá.

Entre os itens entregues estão uma geladeira, um cooktop, um bebedouro, um micro-ondas e cinco cadeiras, que contribuirão para o aprimoramento da infraestrutura e das condições de trabalho dos servidores.

A secretária de Comunicação do Estado, Nayara Lessa, destacou a importância dos investimentos para o fortalecimento da comunicação pública no Acre. “Com esses equipamentos, melhoramos o ambiente de trabalho dos nossos servidores, levamos informações com maior eficiência aos nossos municípios, fortalecendo assim a presença do Estado nas regiões mais distantes. Agradeço aos parlamentares pelas emendas destinadas a comunicação e a confiança em nossas equipes”.

A Rádio Difusora Acreana de Rio Branco também foi beneficiada com melhorias no valor de R$ 50 mil, resultado de emenda parlamentar da deputada estadual Antônia Sales. A emissora recebeu equipamentos como geladeira, micro-ondas, cooktop, seis câmeras robóticas, uma TV de 75 polegadas e um suporte móvel, que já estão sendo utilizados nas transmissões da programação.

Os investimentos contemplam emissoras em todo o estado, beneficiando as rádios Aldeia FM e Difusora Acreana AM nos municípios de Brasileia, Xapuri, Rio Branco, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

O que muda com os novos equipamentos?

Sinal mais potente – ampliando a cobertura para áreas rurais e de difícil acesso

Qualidade de áudio aprimorada – com sistemas digitais modernos

Maior estabilidade – reduzindo interferências e quedas de transmissão

Infraestrutura renovada – preparando as rádios para futuras inovações tecnológicas

Impacto para os ouvintes

As emissoras são referências em jornalismo, música e programação local, desempenhando um papel essencial na comunicação comunitária. Com a modernização:

População terá acesso a informações mais claras e sem interrupções

Programas ao vivo ganham mais qualidade técnica

Melhoria na transmissão de alertas e comunicados de utilidade pública

Fortalecimento do rádio no Acre

Em um estado com desafios de conectividade, o rádio continua sendo o principal meio de comunicação para muitas comunidades. A chegada dos novos equipamentos reforça o compromisso das emissoras em:

Manter a população informada sobre notícias locais e regionais

Valorizar a cultura acreana através da programação musical e de entretenimento

Servir como canal de emergência em situações críticas, como enchentes ou problemas de saúde pública

Próximos passos:

A instalação dos equipamentos está em fase final em Xapuri, e as rádios devem operar com toda a capacidade nos próximos meses. A expectativa é que os ouvintes percebam a diferença já nas próximas transmissões.

