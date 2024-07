Rádio Aldeia de Brasileia terá novo endereço a partir de agosto

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, visitou a obra de adequação e revitalização do prédio do Centro da Juventude (Ceja), em Brasileia, nesta quarta-feira, 3, onde funcionará as novas instalações da Rádio Aldeia do município.

Orçada em R$ 190.964,23, as obras tiveram início no mês de maio, logo após a enchente que deixou a atual sede da rádio pública do Estado, no Centro da cidade, completamente debaixo d’água.

Esta é a quarta vez que a Rádio Aldeia de Brasileia é atingida pela cheia do Rio Acre, que este ano deixou 80% do município de Brasileia alagado. A mudança da sede para uma região não alagadiça é uma iniciativa da gestão para que os serviços da rádio não sejam mais interrompidos.

“Uma das prioridades que elencamos para essa gestão foi a mudança dos prédios públicos de regiões de risco para áreas que não alagam, pois não podemos deixar a nossa população sem os serviços públicos. Não seria diferente com a Rádio Aldeia, que é um importante meio de comunicação do nosso Estado, para levar a informação de forma rápida e transparente a todos os cidadãos”, enfatizou o governador.

Os recursos para as obras do novo espaço que abrigará a rádio são oriundos de transferência especial (Fonte 0201), destinada pela deputada federal Socorro Neri. De acordo com o secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, a adequação inclui nova instalação elétrica, cobertura, troca de esquadria, pintura, transferência da torre de transmissão e outros serviços de revitalização. “Deixaremos a adequação desse novo prédio em perfeitas condições para a continuidade do pleno funcionamento da Rádio Aldeia”, disse.

A secretária de Comunicação, Nayara Lessa, disse que a manutenção dos serviços públicos de comunicação é imprescindível, principalmente em situações de calamidade pública.

“Passamos dois meses com a rádio fora do ar por conta da enchente, justamente em um momento de calamidade, quando mais deveríamos comunicar. Por isso, a gestão do governador Gladson Cameli decidiu mudar o prédio para outro endereço, para que os serviços da rádio não sejam mais interrompidos. Agradeço ao governador e toda equipe da Seop pelo grande empenho para que essa obra seja entregue do jeito que sonhamos”, destacou.

Segundo o coordenador da rádio, Léo Costa, 50% da população de Brasileia pertence a zona rural e depende exclusivamente dos serviços da rádio para ter acesso à Informação .

“A partir dessa mudança de prédio não teremos mais problemas com a enchente e manteremos a população da nossa cidade informada durante todo o ano”, comemora.

