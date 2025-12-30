Radialista e vendedor Sidney Cunha é encontrado morto em Sena Madureira

Corpo foi localizado na tarde desta terça-feira (30) em residência no bairro Centro; caso será investigado pelas autoridades

Um homem identificado como Sidney Cunha foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (30) em uma casa na Rua Piauí, no bairro Centro de Sena Madureira. Segundo informações preliminares, a principal hipótese é de suicídio — o corpo foi localizado pendurado por uma corda dentro do imóvel.

Sidney Cunha era conhecido na cidade por sua atuação como radialista tendo atuado como radialista nas Rádios Avalanche Fm 102.7 e Difusora de Sena Madureira e também como vendedor nas lojas Romera e Gazin, o que gerou comoção entre familiares, amigos e conhecidos.

O caso segue em apuração para confirmar as circunstâncias da morte. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo, e a Polícia Civil esteve no local para dar início às investigações.

Caso você ou alguém próximo esteja passando por um momento difícil, procure ajuda. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e sigiloso pelo telefone 188, 24 horas por dia.

