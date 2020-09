A música acreana tem um hit de sucesso no momento. Aliás, há cerca de três meses, que “Amor Virtual” não sai da playlist das mais tocadas nas rádios.

O sucesso, daqueles chicletes que grudam na cabeça e não se esquece mais, é uma composição de Júnior Barros e Ivan de Carvalho.

É também Ivan de Carvalho quem interpreta a canção. Ele conta que está na música há mais de 40 anos. “Comecei com 6 anos na igreja e nunca mais parei. Participei de muitos programas de calouros, como Sábado Show, Programa Paulo Franco Show, Praça Iluminada. Tenho mais de 40 composições e já tive a oportunidade de cantar em Manaus e em outros estados”, diz Ivan.

O cantor, compositor se anima com o sucesso e promete novidades. “Já estamos com uma parceria com o mesmo produtor do Wanderley Andrade e já estou entrando no estúdio para fazer novas gravações. Vem muita coisa boa por aí”, diz Ivan.

Além de estourada no gosto popular, o brega agora ganhou um clipe bem humorado.

Assista ao vídeo e curta a música:

Comentários