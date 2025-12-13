Acre
R$ 3 milhões: Acre oficializa contratação para fornecer energia a comunidades remotas
O governo do Acre oficializou a contratação da Energisa Acre para executar serviços de fornecimento de energia elétrica a populações rurais e comunidades remotas da Amazônia Legal, em um contrato que totaliza R$ 3 milhões. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (12) pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH).
De acordo com a resolução assinada pela secretária Mailza Assis da Silva, a contratação foi realizada por inexigibilidade de licitação após parecer jurídico que confirmou a legalidade do procedimento. O objeto do contrato contempla serviços essenciais destinados a atender famílias que não possuem acesso ao sistema convencional de energia elétrica, dentro do Programa Estadual Mais Luz para o Acre.
O valor de R$ 3 milhões será utilizado para garantir o fornecimento de energia a moradores de áreas rurais e regiões isoladas, cuja logística e características geográficas tornam inviável o atendimento pela rede pública tradicional.
Repasse mensal aos municípios acreanos totaliza R$ 52 milhões em novembro
A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre divulgou o demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual referente ao mês de novembro de 2025. De acordo com a publicação, os 22 municípios acreanos receberam R$ 52.009.839,98 em recursos provenientes de FUNDEB, ICMS e IPVA.
O repasse mensal atende ao que determina a Lei Complementar nº 63/1990, que obriga estados a publicarem, em órgão oficial, os valores arrecadados e transferidos aos municípios no mês anterior.
Entre os destaques, Rio Branco concentrou a maior fatia dos recursos, seguida pelos municípios de Cruzeiro do Sul, Brasileia e Sena Madureira. Cidades menores, como Jordão, Santa Rosa do Purus e Marechal Thaumaturgo, também receberam suas parcelas proporcionais, garantindo a manutenção dos serviços essenciais. O demonstrativo foi assinado pelo secretário adjunto da Receita Estadual, Clóvis Monteiro Gomes, conforme o Decreto nº 185-P/2023.
Demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual — Novembro/2025
Município – Fundeb / ICMS / IPVA
• Acrelândia — R$ 168.678,96 / R$ 674.716,37 / R$ 79.550,03
• Assis Brasil — R$ 146.393,18 / R$ 585.573,20 / R$ 18.206,57
• Brasileia — R$ 432.338,70 / R$ 1.729.356,19 / R$ 135.543,70
• Bujari — R$ 153.331,71 / R$ 613.327,33 / R$ 38.785,24
• Capixaba — R$ 142.909,38 / R$ 571.637,98 / R$ 24.113,47
• Cruzeiro do Sul — R$ 1.165.670,47 / R$ 4.662.685,65 / R$ 348.887,79
• Epitaciolândia — R$ 264.448,21 / R$ 1.057.793,70 / R$ 101.458,82
• Feijó — R$ 267.780,76 / R$ 1.071.123,91 / R$ 43.285,22
• Jordão — R$ 139.231,87 / R$ 556.927,92 / R$ 1.526,08
• Mâncio Lima — R$ 188.174,60 / R$ 752.698,99 / R$ 31.701,95
• Manoel Urbano — R$ 153.627,75 / R$ 614.511,51 / R$ 13.036,07
• Marechal Thaumaturgo — R$ 168.171,80 / R$ 672.687,74 / R$ 4.472,12
• Plácido de Castro — R$ 259.391,91 / R$ 1.037.568,49 / R$ 48.410,99
• Porto Acre — R$ 152.293,02 / R$ 609.172,56 / R$ 27.496,44
• Porto Walter — R$ 150.254,01 / R$ 601.016,52 / R$ 5.647,96
• Rio Branco — R$ 4.172.077,38 / R$ 16.688.322,94 / R$ 1.872.035,69
• Rodrigues Alves — R$ 153.051,86 / R$ 612.207,92 / R$ 14.587,08
• Santa Rosa do Purus — R$ 127.204,49 / R$ 508.818,37 / R$ 2.619,76
• Sena Madureira — R$ 391.771,01 / R$ 1.567.085,29 / R$ 92.564,38
• Senador Guiomard — R$ 382.225,22 / R$ 1.528.902,10 / R$ 74.997,85
• Tarauacá — R$ 339.011,19 / R$ 1.356.045,86 / R$ 63.755,45
• Xapuri — R$ 266.635,05 / R$ 1.066.541,04 / R$ 43.762,21
Rio Acre segue em queda e marca 7,50 metros em Rio Branco, aponta Defesa Civil
Mesmo com registro de chuva nas últimas 24 horas, nível do rio permanece bem abaixo das cotas de alerta e transbordo.
Polícia Civil prende duas pessoas ligadas a assassinato de jovem em Cruzeiro do Sul e a organização criminosa
Com as novas prisões, sobe para 16 o número de detidos pelo sequestro, tortura e morte de João Victor, de 20 anos; um dos presos é suspeito de integrar o braço financeiro de facção na região do Juruá
A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado em Investigação Criminal (NEIC), cumpriu na tarde desta sexta-feira (12) dois mandados de prisão relacionados ao assassinato do jovem João Victor da Silva Borges, de 20 anos, ocorrido no início de março de 2025. Com as novas prisões, chega a 16 o total de pessoas detidas pelo sequestro, tortura e morte da vítima.
Um dos presos é mais um envolvido diretamente na execução do crime. O outro, detido em flagrante, é apontado como integrante do braço financeiro de uma organização criminosa que atua na região do Juruá. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Cruzeiro do Sul e ficarão à disposição da Justiça.
As investigações são comandadas pelo delegado Heverton Carvalho e seguem em andamento. A Polícia Civil não descarta novas prisões nos próximos dias, já que o caso envolve uma rede criminosa complexa com ramificações em diferentes frentes – desde a execução até o suporte logístico e financeiro.
O corpo de João Victor foi encontrado em uma área de mata com sinais de violência extrema. O crime chocou a região e motivou uma operação de larga escala que já resultou na prisão de múltiplos suspeitos, evidenciando a atução organizada do grupo responsável.
