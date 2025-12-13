R$ 3 milhões: Acre oficializa contratação para fornecer energia a comunidades remotas

O governo do Acre oficializou a contratação da Energisa Acre para executar serviços de fornecimento de energia elétrica a populações rurais e comunidades remotas da Amazônia Legal, em um contrato que totaliza R$ 3 milhões. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (12) pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH).

De acordo com a resolução assinada pela secretária Mailza Assis da Silva, a contratação foi realizada por inexigibilidade de licitação após parecer jurídico que confirmou a legalidade do procedimento. O objeto do contrato contempla serviços essenciais destinados a atender famílias que não possuem acesso ao sistema convencional de energia elétrica, dentro do Programa Estadual Mais Luz para o Acre.

O valor de R$ 3 milhões será utilizado para garantir o fornecimento de energia a moradores de áreas rurais e regiões isoladas, cuja logística e características geográficas tornam inviável o atendimento pela rede pública tradicional.

