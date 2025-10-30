Quinze pessoas são presas em ação do MP e Polícia Civil no Vale do Juruá

A Operação Centúria, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 30, pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e a Polícia Civil resultou na prisão de 15 pessoas. A ação teve como alvo uma organização criminosa com forte atuação nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Além das prisões preventivas, as equipes cumpriram 13 mandados de busca e apreensão, resultando também em cinco flagrantes por tráfico de drogas.

A operação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPAC, e pelo Núcleo Especial de Investigações Criminais (NEIC) de Cruzeiro do Sul.

As investigações, iniciadas em 2024, apontam que o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas e ações voltadas à expansão territorial da facção.

Cerca de 46 policiais civis, promotores de Justiça e servidores do MP participaram da ofensiva simultânea nas três cidades.

De acordo com o delegado Heverton Carvalho, responsável pelo NEIC, a operação representa o comprometimento das forças de segurança na defesa da sociedade acreana.

“A Operação Centúria simboliza a presença efetiva do Estado e reforça que nenhuma estrutura criminosa se sobrepõe à lei. É um exemplo do trabalho conjunto e técnico no enfrentamento ao crime organizado”, afirmou.

A promotora de Justiça Maísa Burgos, que acompanhou a ação, destacou o esforço contínuo das instituições no combate às facções no interior do estado.

“Essa operação evidencia a dedicação do Ministério Público e das forças de segurança em assegurar a justiça e a paz social na região do Juruá”, disse.

O MPAC reforça a importância da colaboração da sociedade e mantém ativo o canal Investigador Cidadão, disponível pelo WhatsApp (68) 99993-2414, para o envio anônimo de fotos, vídeos e informações que possam auxiliar nas investigações.

Com informações do MPAC

Fotos: Gaeco/MPAC

