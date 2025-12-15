Quintas e sábados são os dias com mais homicídios no Acre em 2025, aponta relatório

Cada um desses dias teve 24 mortes violentas; segundas-feiras vêm em seguida, com 22 casos. Juntos, os três dias concentram mais da metade dos homicídios do ano

As quintas-feiras e os sábados foram os dias mais violentos do Acre em 2025, cada um com 24 homicídios registrados até novembro, de acordo com o Relatório de Homicídios do estado. Em seguida aparecem as segundas-feiras, com 22 mortes.

Juntos, quinta, sábado e segunda concentram 70 dos 134 homicídios ocorridos no período, o que representa mais da metade das mortes violentas do ano.

Especialistas em segurança avaliam que a concentração de crimes entre quinta e segunda pode estar ligada ao aumento da circulação de pessoas, consumo de álcool e conflitos do crime organizado em períodos próximos ao fim de semana. Os dados reforçam a necessidade de estratégias de policiamento direcionadas nesses dias, especialmente em áreas com histórico de violência.

O relatório abrange os 11 primeiros meses de 2025 e serve como subsídio para o planejamento de ações de segurança pública no estado.

Distribuição semanal de homicídios (2025) completa por dia da semana é:

Quinta-feira e sábado: 24 mortes cada

Segunda-feira: 22 mortes

Domingo: 19 mortes

Quarta-feira: 16 mortes

Terça-feira: 15 mortes

Sexta-feira: 14 mortes (menor número)

Análise especializada

Fatores: Circulação de pessoas, consumo de álcool, conflitos criminosos

Padrão: Violência se estende de quinta a segunda-feira

Contexto: Intensificação de atividades do crime organizado próximo aos fins de semana

Os dados reforçam a necessidade de políticas de segurança focalizadas em dias e horários específicos, especialmente considerando que o Acre tem 100% de seus municípios com presença de facções criminosas. O padrão semanal sugere relação entre violência letal e dinâmicas sociais e criminais vinculadas ao fim de semana.

