Quinta-feira terá chuvas pontuais e chance de temporais no Acre

Nesta quinta-feira (13), o tempo segue quente e abafado em todo o Acre, mas com instabilidade predominante. De acordo com o portal O Tempo Aqui, o dia será marcado por sol entre nuvens e chuvas pontuais, que podem ocorrer com forte intensidade em algumas regiões do estado, além de áreas do sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Bolívia (planícies) e Peru (região de selva).

Leste e sul do Acre (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): o tempo será quente e úmido, com chuvas localizadas e possibilidade de pancadas intensas em determinados pontos. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 55% durante a tarde, e entre 90% e 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram de forma fraca a calma, com eventuais rajadas, vindos do norte e com variações de noroeste e nordeste.

Centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): a previsão é semelhante, com clima quente e abafado, sol entre nuvens e chuvas fortes em áreas isoladas. A umidade mínima deve ficar entre 60% e 70% à tarde, e a máxima, entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos, predominando de norte, com variações de noroeste e nordeste.

Temperaturas previstas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C;

– Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C.

