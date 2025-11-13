Acre
Quinta-feira terá chuvas pontuais e chance de temporais no Acre
Nesta quinta-feira (13), o tempo segue quente e abafado em todo o Acre, mas com instabilidade predominante. De acordo com o portal O Tempo Aqui, o dia será marcado por sol entre nuvens e chuvas pontuais, que podem ocorrer com forte intensidade em algumas regiões do estado, além de áreas do sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Bolívia (planícies) e Peru (região de selva).
Leste e sul do Acre (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): o tempo será quente e úmido, com chuvas localizadas e possibilidade de pancadas intensas em determinados pontos. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 55% durante a tarde, e entre 90% e 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram de forma fraca a calma, com eventuais rajadas, vindos do norte e com variações de noroeste e nordeste.
Centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): a previsão é semelhante, com clima quente e abafado, sol entre nuvens e chuvas fortes em áreas isoladas. A umidade mínima deve ficar entre 60% e 70% à tarde, e a máxima, entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos, predominando de norte, com variações de noroeste e nordeste.
Temperaturas previstas:
– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C;
– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C;
– Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C.
Comentários
Acre
Acre aplicou mais de 47 mil doses de vacina contra o sarampo entre julho e outubro
Entre os meses de julho e outubro deste ano, o Acre aplicou mais de 47,8 mil doses da vacina contra o sarampo, como parte da estratégia nacional de intensificação da imunização nas regiões de fronteira com a Bolívia.
Segundo o Ministério da Saúde, o esforço faz parte das ações para manter o Brasil livre da circulação endêmica do vírus, reforçando a proteção da população acreana e evitando a reintrodução da doença no país.
O Acre integra o grupo de estados fronteiriços que receberam atenção especial do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A vacinação foi intensificada após a confirmação de casos importados da Bolívia, que provocaram surtos em outros estados brasileiros.
Além do Acre, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Mato Grosso também reforçaram as ações de imunização.
De acordo com a Pasta, graças ao avanço da vacinação e à rápida resposta a casos suspeitos, o Brasil mantém o certificado de eliminação do sarampo, reconhecido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS).
A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível gratuitamente nos postos de saúde para pessoas de 12 meses a 59 anos.
Com informações do Ministério da Saúde
Comentários
Acre
Dnit libera ponte do Rio Caeté para passagem de veículos em sistema ‘pare e siga’
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) liberou, nesta quarta-feira (12), o trânsito de veículos na ponte oficial sobre o Rio Caeté, utilizando o sistema “pare e siga”. A medida foi adotada após a ponte-balsa provisória ser encoberta pelas águas do rio, o que impediu completamente a passagem no trecho.
“Já liberamos o trânsito na ponte de cima e não há mais veículos parados. Usamos o sistema pare e siga”, informou o superintendente do Dnit no Acre, Ricardo Araújo. Segundo ele, o órgão também pretende instalar uma estrutura com barracas para oferecer mais comodidade aos motoristas e pedestres, considerando o período de chuvas intensas na região.
A ponte original da rodovia estava interditada desde o início do ano, após uma inspeção técnica identificar trincas no bloco de fundações, provocadas por movimentação do talude na margem do rio. A recuperação das pilastras segue em andamento, conforme destacou o superintendente.
Comentários
Acre
Rio Acre segue em baixa e permanece distante da cota de alerta
A Defesa Civil de Rio Branco divulgou na manhã desta quinta-feira, 13, o boletim diário sobre o nível do Rio Acre. De acordo com o relatório, o rio marcou 1,71 metro às 5h18, apresentando leve queda em relação à medição anterior.
Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuvas foi de 9,2 milímetros, volume considerado baixo e insuficiente para alterar de forma significativa o nível do manancial. A cota de alerta é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14 metros, ou seja, o cenário atual permanece dentro da normalidade.
