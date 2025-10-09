fbpx
Acre

Quinta-feira será de sol forte e calor em todo o Acre

Publicado

10 minutos atrás

em

Massa de ar polar mantém o tempo firme e sem chuva; umidade do ar deve cair durante a tarde

A quinta-feira (9) será de tempo firme, quente e ensolarado em todas as regiões do Acre, com temperaturas elevadas durante o dia e clima mais ameno à noite, segundo o portal O Tempo Aqui. Uma massa de ar polar mantém o tempo ventilado e estável em grande parte do estado e também alcança áreas de Rondônia, sul do Amazonas, Mato Grosso, Bolívia e selva peruana.

De acordo com a previsão, não há expectativa de chuva em nenhuma microrregião acreana. No entanto, a umidade relativa do ar deve atingir níveis baixos à tarde, o que exige atenção redobrada com a hidratação e a exposição prolongada ao sol.

Leste e sul do Acre

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo segue seco e ensolarado, com ventos fracos a moderados vindos do sudeste.

  • Umidade mínima: entre 25% e 35% à tarde

  • Umidade máxima: entre 80% e 90% ao amanhecer

Centro e oeste do Acre

Em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o dia será de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Os ventos sopram de forma fraca, com rajadas ocasionais vindas do sul.

  • Umidade mínima: entre 40% e 50% à tarde

  • Umidade máxima: entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia

Temperaturas previstas

  • Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 17°C e 19°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 17°C e 19°C; máximas entre 31°C e 33°C.

  • Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 17°C e 19°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 18°C e 20°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Tarauacá e Feijó: mínimas entre 19°C e 21°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 20°C e 22°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 20°C e 22°C; máximas entre 32°C e 34°C.

Acre

Rio Acre apresenta leve aumento, mas segue longe da cota de alerta, informa Defesa Civil

Publicado

5 minutos atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

Foto: Sérgio Vale/arquivo ac24horas

O nível do Rio Acre registrou uma pequena elevação nesta quinta-feira, 09, alcançando 2,08 metros às 5h16, conforme dados divulgados pela Defesa Civil de Rio Branco. Apesar da leve subida, o manancial permanece muito abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que é de 14,00 metros.
De acordo com o boletim, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas, o índice pluviométrico ficou em 0,00 milímetro. A medição foi acompanhada pelo coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.

Acre

Acre sedia 6º Encontro Nacional de Aeromodelismo durante três dias com entrada gratuita

Publicado

22 minutos atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

O céu do Acre será palco de um espetáculo de adrenalina e técnica durante o 6º Encontro Nacional de Aeromodelismo, que acontece nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, das 8h às 18h. O evento, com entrada gratuita para o público, promete encantar apaixonados por aviação, curiosos e famílias inteiras com demonstrações acrobáticas e muita emoção.

A programação reúne pilotos de todo o Brasil, que irão exibir suas habilidades em manobras de precisão com modelos realistas, em uma celebração que une convivência, troca de experiências e a paixão pelo aeromodelismo. O público poderá acompanhar as apresentações com narração animada de Carlão, além de aproveitar uma estrutura completa de apoio, segurança e organização.

O encontro também reserva espaço para iniciantes e visitantes, que terão a oportunidade de conhecer mais sobre o esporte e interagir com os pilotos

Os pilotos sem registro BRA, da Confederação Brasileira de Aeromodelismo (COBRA), deverão pagar uma taxa de R$ 50,00 no momento do credenciamento.

A realização é do Governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), com apoio da Confederação Brasileira de Aeromodelismo.

 

Acre

Sine do Acre oferece 79 vagas de emprego nesta quinta-feira em Rio Branco

Publicado

35 minutos atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

Foto: Reprodução

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Acre anunciou, nesta quinta-feira (9), a oferta de 79 vagas de trabalho em Rio Branco. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade — do ensino fundamental ao superior — e abrangem diversos perfis profissionais.

Entre as funções disponíveis estão inspetor de qualidade, instalador de redes telefônicas de comunicação, jardineiro, manicure, mecânico de refrigeração, montador de móveis e montador de andaimes. Os requisitos variam conforme o cargo, podendo incluir formação específica e experiência prévia na área.

Um dos destaques é a reserva de oito vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), reforçando o compromisso do Sine com a inclusão e diversidade no mercado de trabalho.

Os interessados podem obter mais informações e consultar os critérios de cada vaga diretamente no Sine Acre, localizado em Rio Branco, ou pelos telefones (68) 3223-6502, (68) 3224-1519, (68) 3215-4500 e (68) 3215-4543.

