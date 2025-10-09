Acre
Quinta-feira será de sol forte e calor em todo o Acre
Massa de ar polar mantém o tempo firme e sem chuva; umidade do ar deve cair durante a tarde
Acre
Rio Acre apresenta leve aumento, mas segue longe da cota de alerta, informa Defesa Civil
Acre
Acre sedia 6º Encontro Nacional de Aeromodelismo durante três dias com entrada gratuita
O céu do Acre será palco de um espetáculo de adrenalina e técnica durante o 6º Encontro Nacional de Aeromodelismo, que acontece nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, das 8h às 18h. O evento, com entrada gratuita para o público, promete encantar apaixonados por aviação, curiosos e famílias inteiras com demonstrações acrobáticas e muita emoção.
A programação reúne pilotos de todo o Brasil, que irão exibir suas habilidades em manobras de precisão com modelos realistas, em uma celebração que une convivência, troca de experiências e a paixão pelo aeromodelismo. O público poderá acompanhar as apresentações com narração animada de Carlão, além de aproveitar uma estrutura completa de apoio, segurança e organização.
O encontro também reserva espaço para iniciantes e visitantes, que terão a oportunidade de conhecer mais sobre o esporte e interagir com os pilotos
Os pilotos sem registro BRA, da Confederação Brasileira de Aeromodelismo (COBRA), deverão pagar uma taxa de R$ 50,00 no momento do credenciamento.
A realização é do Governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), com apoio da Confederação Brasileira de Aeromodelismo.
Acre
Sine do Acre oferece 79 vagas de emprego nesta quinta-feira em Rio Branco
O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Acre anunciou, nesta quinta-feira (9), a oferta de 79 vagas de trabalho em Rio Branco. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade — do ensino fundamental ao superior — e abrangem diversos perfis profissionais.
Entre as funções disponíveis estão inspetor de qualidade, instalador de redes telefônicas de comunicação, jardineiro, manicure, mecânico de refrigeração, montador de móveis e montador de andaimes. Os requisitos variam conforme o cargo, podendo incluir formação específica e experiência prévia na área.
Um dos destaques é a reserva de oito vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), reforçando o compromisso do Sine com a inclusão e diversidade no mercado de trabalho.
Os interessados podem obter mais informações e consultar os critérios de cada vaga diretamente no Sine Acre, localizado em Rio Branco, ou pelos telefones (68) 3223-6502, (68) 3224-1519, (68) 3215-4500 e (68) 3215-4543.
