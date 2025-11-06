Quinta-feira será de calor intenso e chuvas rápidas e pontuais em todo o Acre

Nesta quinta-feira (6), o tempo deve permanecer quente e abafado, com predomínio de sol, formação de nuvens e ocorrência de chuvas rápidas e isoladas, que podem ser fortes em algumas áreas do Acre, segundo informações do portal O Tempo Aqui. O mesmo padrão climático se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.

Condições por região

Leste e sul do Acre (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira):

O tempo será quente e abafado, com sol, nuvens e chuvas pontuais. Há baixa probabilidade de chuvas fortes. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 55% à tarde, e entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram de forma fraca a calma, vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Centro e oeste do Acre (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá):

A previsão indica tempo quente e úmido, com sol, nuvens e chuvas pontuais, que podem ser intensas em algumas áreas. A probabilidade de chuvas fortes é moderada. A umidade relativa do ar mínima deve ficar entre 55% e 65% à tarde, e a máxima, entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos também serão fracos a calmos, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Temperaturas previstas

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 32°C e 34°C;

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 33°C e 35°C;

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 32°C e 34°C;

Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 32°C e 34°C;

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 33°C e 35°C;

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 31°C e 33°C;

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 31°C e 33°C.

Relacionado

Comentários