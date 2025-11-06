Acre
Quinta-feira será de calor intenso e chuvas rápidas e pontuais em todo o Acre
Nesta quinta-feira (6), o tempo deve permanecer quente e abafado, com predomínio de sol, formação de nuvens e ocorrência de chuvas rápidas e isoladas, que podem ser fortes em algumas áreas do Acre, segundo informações do portal O Tempo Aqui. O mesmo padrão climático se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.
Condições por região
Leste e sul do Acre (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira):
O tempo será quente e abafado, com sol, nuvens e chuvas pontuais. Há baixa probabilidade de chuvas fortes. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 55% à tarde, e entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram de forma fraca a calma, vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.
Centro e oeste do Acre (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá):
A previsão indica tempo quente e úmido, com sol, nuvens e chuvas pontuais, que podem ser intensas em algumas áreas. A probabilidade de chuvas fortes é moderada. A umidade relativa do ar mínima deve ficar entre 55% e 65% à tarde, e a máxima, entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos também serão fracos a calmos, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste.
Temperaturas previstas
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 32°C e 34°C;
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 33°C e 35°C;
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 32°C e 34°C;
Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 32°C e 34°C;
Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 33°C e 35°C;
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 31°C e 33°C;
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 31°C e 33°C.
Comentários
Acre
Suspeito de matar homem em situação de rua é preso com a faca do crime em Rio Branco
Autor foi localizado próximo ao local do homicídio e confessou a execução, segundo a Polícia Civil
Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, na manhã desta quinta-feira (6), Angelo da Silva Ribeiro, 46 anos, conhecido como “Testa”, apontado como autor do assassinato de Madson José de Souza, homem em situação de rua.
O crime ocorreu na Rua Piauí, no bairro Dom Giocondo, região popularmente conhecida como Papoco, em Rio Branco. A vítima foi morta com um golpe de faca na jugular.
De acordo com a Polícia Civil, Angelo foi localizado nas proximidades do local do homicídio, ainda portando a faca utilizada no crime. A prisão foi resultado de um trabalho de levantamento de informações realizado pelos agentes da especializada.
Segundo as investigações preliminares, o homicídio teria sido motivado por uma discussão entre suspeito e vítima após ingerirem bebida alcoólica.
Ao ser preso, o acusado confessou a autoria do crime. Ele foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A DHPP segue apurando as circunstâncias completas do caso.
Comentários
Acre
Acre cria comissão para fortalecer políticas de proteção à infância e adolescência
O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA) e o Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) publicaram nesta quinta-feira, 06, a Resolução Conjunta nº 001, que institui a Comissão Conjunta Intersetorial voltada à elaboração e execução de políticas públicas voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes no Acre.
A medida segue as diretrizes da Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 001/2010, que orienta a criação de instâncias intersetoriais nos estados e municípios, e da Lei nº 13.257/2016, que trata das políticas públicas para a primeira infância.
De acordo com a resolução, a comissão terá o papel de mobilizar e articular órgãos e entidades do Sistema de Garantia de Direitos, como secretarias estaduais, conselhos tutelares, Ministério Público, Judiciário e organizações da sociedade civil. O objetivo é promover o diálogo entre as políticas de assistência social, saúde, educação e direitos humanos voltadas à infância e à adolescência.
Entre as ações previstas está a realização do IV Seminário Integrado do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, que discutirá os planos estaduais e proporá estratégias conjuntas para o fortalecimento da rede de proteção.
Comentários
Acre
Feijó decreta situação de emergência por seca extrema e risco de desabastecimento
A Prefeitura de Feijó decretou nesta quinta-feira, 06, situação de emergência em razão da seca severa que atinge o município e ameaça o abastecimento de água potável, a segurança alimentar e as condições de vida de comunidades ribeirinhas e povos indígenas. O Decreto nº 246 terá validade de 180 dias, com efeitos retroativos a 7 de agosto de 2025.
De acordo com o documento, o baixo nível do rio Envira, que em alguns trechos chega a apenas 1,5 metro, tem impedido a navegação de embarcações responsáveis pelo transporte de mantimentos e água às comunidades isoladas. A falta de chuvas e a elevação das temperaturas agravam o quadro, impactando também a produção agrícola, a pesca artesanal e a pecuária local.
A administração municipal alerta que a seca prolongada tem causado escassez de água potável em várias localidades rurais e aumento no número de focos de queimadas e incêndios florestais, o que eleva os riscos à saúde da população, especialmente entre crianças e idosos.
O decreto também leva em consideração os efeitos do fenômeno El Niño, que tem intensificado a estiagem em toda a região amazônica, e as previsões do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), que indicam a persistência da falta de chuvas pelos próximos 90 dias.
Com o decreto, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) passa a atuar como unidade gestora orçamentária, podendo ordenar despesas emergenciais para atender famílias afetadas pela estiagem. A medida também autoriza a mobilização da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para ações de socorro e apoio às comunidades isoladas, incluindo distribuição de água e alimentos.
A prefeitura está autorizada ainda a promover campanhas de conscientização e prevenção em meios de comunicação, alertando a população sobre os riscos ambientais e as medidas de mitigação.
Você precisa fazer login para comentar.