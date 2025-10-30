Quinta-feira com sol, nuvens e chuvas pontuais; noite será amena no Acre

Nesta quinta-feira (30), o tempo no Acre será marcado pela presença do sol entre nuvens e ocorrência de chuvas pontuais, que podem ser fortes em algumas regiões. A previsão também se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, sul e oeste de Mato Grosso, além de áreas da Bolívia (planícies) e do Peru (região de selva), segundo informações do portal O Tempo Aqui.

Regiões leste e sul

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia será de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuvas passageiras e isoladas. A chegada de uma fraca onda polar deve deixar a noite mais amena. A probabilidade de chuvas fortes é baixa.

A umidade relativa do ar varia entre 50% e 60% durante a tarde e pode chegar a 95% ao amanhecer. Os ventos sopram de forma contínua, entre fracos e calmos, com rajadas moderadas vindas do sudeste.

Regiões centro e oeste

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo segue instável, com alta umidade e chuvas a qualquer hora do dia, podendo ser intensas e acompanhadas de raios em alguns pontos. A probabilidade de chuvas fortes é muito alta.

A umidade mínima fica entre 70% e 80% à tarde, e a máxima, entre 90% e 100% no início da manhã. Os ventos sopram fracos, predominando da direção sudeste.

Temperaturas previstas

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 19°C e 21°C; máximas entre 26°C e 28°C.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 18°C e 20°C; máximas entre 26°C e 28°C.

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C.

Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C.

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C.

Relacionado

Comentários