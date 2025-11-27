Quinta-feira com chuvas a qualquer hora, que podem ser intensas, no Acre

Nesta quinta-feira (27), o tempo instável, com sol, nuvens e chuvas pontuais — que podem ser fortes em algumas áreas — deve predominar no Acre, no sul e sudoeste do Amazonas, em Rondônia, em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, além da Bolívia (planícies) e do Peru (região de selva). Em muitas regiões, há possibilidade de precipitações intensas. No Distrito Federal e no centro e sul de Goiás, as temperaturas ficam mais amenas, segundo o portal O Tempo Aqui.

No leste e sul do Acre (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira), o tempo permanece instável, com chuvas a qualquer hora, que podem ser intensas em algumas áreas. A probabilidade de chuvas fortes é muito alta. A umidade relativa mínima varia entre 70% e 80% durante a tarde, enquanto a máxima fica entre 90% e 100% no início da manhã. Os ventos sopram fracos ou calmos, predominando da direção norte, com variações de noroeste e nordeste.

No centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá), o clima será quente e abafado, porém instável, com sol, nuvens e chuvas pontuais, que também podem ser intensas. A probabilidade de temporais é igualmente muito alta. A umidade relativa mínima oscila entre 65% e 75% à tarde, e a máxima entre 90% e 100% pela manhã. Os ventos sopram com fraca intensidade, vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Temperaturas previstas para as regiões do Acre:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 27°C e 29°C;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 27°C e 29°C;

– Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 28°C e 30°C;

– Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C;

– Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 30°C e 32°C;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 30°C e 32°C.

