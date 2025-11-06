Quinari e Fluminense da Bahia ficam a um empate das semifinais

O Flamengo desperdiçou, na noite desta quarta-feira (5), a oportunidade de assumir, ainda que provisoriamente, a liderança do Campeonato Brasileiro. Isso porque os rubro-negros cederam o empate por 2 a 2 ao São Paulo, mesmo após buscar a virada por 2 a 1, em confronto válido pela 32ª rodada.

Com a igualdade, o Mengão foi a 65 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras, que enfrenta o Santos na noite desta quinta-feira (6), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O Verdão, porém, leva a melhor no número de vitórias (20 a 19).

Outro postulante ao título nacional, o Cruzeiro foi a Porto Alegre durante a noite e ganhou do Grêmio por 1 a 0, chegando aos 63 pontos. A grande questão, porém, é que a Raposa já disputou 32 jogos, um a mais do que os flamenguistas e dois a mais do que os palestrinos.

O Tricolor Paulista, por outro lado, tem 45 pontos e aparece na oitava colocação, dentro da faixa de classificação à fase de grupos para a Sul-Americana. Pensando em Libertadores, o Bahia, com 52, fecha a zona de classificação à fase de grupos, enquanto Botafogo, com 51, e Fluminense, com 47, iriam para a segunda fase.

Como foi o empate por 2 a 2 entre São Paulo e Flamengo?

Como o MorumBIS está recebendo uma série de shows, o duelo foi disputado na Vila Belmiro, em Santos (SP) — o gramado do estádio foi “batizado” por um gato, que fez cocô no campo. Mesmo longe de casa, os tricolores começaram a partida “voando” e abriram o placar logo aos dois minutos.

Erick Pulgar se atrapalhou na saída de jogo, Tapia tentou o passe, a bola desviou em Alex Sandro e sobrou para Luciano. O camisa 10 chegou chapando e acertou o cantinho esquerda. Mas a felicidade mandante durou pouco.

Logo aos quatro minutos, Gonzalo Plata lançou para Giorgan de Arrascaeta, que foi derrubado dentro da área por Pablo Maia. Após longa reclamação tricolor, o próprio uruguaio foi para a cobrança e deixou tudo igual ao acertar a bochecha direita da rede.

O gol, aliás, teve um sabor especial para Arrascaeta. Isso porque o meia se tornou — isoladamente — o estrangeiro que mais marcou com a camisa do Flamengo: chegou aos 95, deixando o argentino Doval, com 94, para trás.

Depois, o primeiro tempo teve apenas mais duas boas oportunidades, ambas protagonizadas pelo volante Luiz Gustavo. Aos 15 minutos, o volante exigiu boa defesa de Rossi em cabeceio após escanteio pela direita. Já aos 29, da intermediária, mandou rebote por cima do travessão, com perigo.

A etapa final começou com o Flamengo levando perigo. Logo no primeiro minuto, Arrascaeta fez cobrança de escanteio pela esquerda, Saúl Ñíguez desviou de cabeça e mandou para fora, por cima do travessão.

O São Paulo respondeu pouco depois. Aos quatro, Ferreirinha recebeu dentro da área e chapou de pé direito, tirando tinta da trave esquerda. Já aos 11, Luciano fez boa jogada e, de pé esquerdo, arriscou de longe, jogando por cima do travessão.

Aos 18, Arrascaeta impediu a saída de bola e acionou Emerson Royal, que fez bom cruzamento para a área. Samuel Lino fez bela finalização de pé direito e virou o placar. Logo na sequência, aos 21, Plata pisou em Robert Arboleda e tomou cartão vermelho direto.

Com um a mais, o São Paulo se lançou ao ataque — e conseguiu o empate. Aos 34, Lucas tentou tabelar com Ferreirinha, Royal fez o corte, jogando a bola para trás, e Maik cruzou de primeira para o ex-atacante do Grêmio chegar estufando as redes.

Houve ainda outras duas boas chances para os tricolores. Aos 39, Lucas ameaçou com linda bicicleta que saiu por cima do travessão. Aos 44, Luciano recebeu de Ferraresi e bateu de pé esquerdo, para fora, próximo da trave direita de Rossi.

Próximos jogos

Os tricolores voltam a campo no sábado (8), quando encaram o Red Bull Bragantino, novamente na Vila Belmiro, a partir das 21h. Os rubro-negros recebem o Santos no domingo (9), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), a partir das 18h30.

