Quina de São João: Treze apostas ganham R$ 19,2 milhões; veja dezenas

O ex-jogador de futebol Alexandre Pato bancou as passagens aéreas do pai e da prima de Juliana Marins, brasileira que morreu durante uma trilha na Indonésia. A jovem, natural de Niterói (RJ), teve seu corpo transportado de volta ao Brasil com apoio da Prefeitura de Niterói, mas os familiares que a acompanhavam no país asiático ficaram sem cobertura para o retorno.

Apesar de a gestão municipal ter assumido os custos do traslado do corpo, informou que não poderia custear os bilhetes dos parentes. Diante da situação, Pato entrou em contato com a família e, em um gesto de solidariedade, arcou com as despesas das passagens para que ambos pudessem retornar ao Brasil.

Segundo informações apuradas, o pai e a prima de Juliana devem retornar ao país na próxima semana, acompanhando o corpo da jovem. A família, que inicialmente havia recusado ajuda financeira para o traslado, aceitou o auxílio de Pato diante da necessidade urgente.

O gesto do atleta foi amplamente elogiado nas redes sociais, destacando a importância da empatia em momentos de dor e dificuldade.