Quem trabalha mais? Levantamento revela os deputados do Acre mais atuantes em 2025

Um levantamento exclusivo solicitado pelo ContilNet revela o desempenho dos oito deputados federais do Acre ao longo da legislatura, com foco especial no ano de 2025. Os dados, atualizados até 16 de dezembro, cruzam índices de presença em plenário, produção legislativa e o uso de verbas públicas.

No quesito presença, a deputada Socorro Neri (PP) alcançou a marca histórica de 100% de assiduidade em 2025. Ela é seguida de perto pelo Coronel Ulysses (União), que registrou 99,15% de presença no mesmo período.

Ranking Deputado (a) Presença 2025 (%) Produção Total (2025) Produção (Recorte *) 1º Socorro Neri 100,00% 1 400 2 256 3 2º Coronel Ulysses 99,15% 4 143 5 61 6 3º Zé Adriano 95,76% 7 177 8 37 9 4º Roberto Duarte 96,61% 10 200 11 108 12 5º Zezinho Barbary 95,76% 13 82 14 49 15 6º Eduardo Velloso 94,92% 16 77 17 46 18 7º Meire Serafim 91,53% 19 163 20 121 21 8º Antônia Lúcia 91,53% 22 438 23 63 24

Produção legislativa

Quando o assunto é o volume total de trabalho (incluindo indicações, requerimentos e projetos), Socorro Neri lidera com folga, acumulando 1.012 proposições desde o início do mandato. Em 2025, ela bateu seu próprio recorde anual com 400 novos registros.

A deputada Antônia Lúcia (Republicanos) aparece na vice-liderança do total acumulado (769), impulsionada por uma forte atuação em 2025, onde registrou 438 proposições — o maior número individual de um parlamentar em um único ano.

Para detalhar a Produção Legislativa da bancada do Acre, os dados foram organizados em duas perspectivas: o volume total (que inclui todas as movimentações e indicações) e o recorte de proposituras específicas (focado em projetos, PECs e relatorias).

Ranking Deputado/a 2023 2024 2025 Total Acumulado 1º Socorro Neri 379 233 400 1.012 3 2º Antônia Lúcia 268 63 438 769 4 3º Roberto Duarte 384 155 200 739 5 4º Coronel Ulysses 353 119 143 615 6 5º Meire Serafim 352 99 163 614 7 6º Eduardo Velloso 306 37 77 420 8 7º Zezinho Barbary 254 49 82 385 9 8º Zé Adriano – – 177 177 10

O que eles produzem?

Ao filtrar apenas por proposituras como Projetos de Lei (PL), PECs e Pareceres de Relator, o ranking ganha um novo contorno:

Socorro Neri: 734 proposições

Roberto Duarte: 516 proposições

Meire Serafim: 501 proposições

No detalhamento, Roberto Duarte e Socorro Neri empatam no número de Projetos de Lei (PL) apresentados no acumulado, com 48 e 40 projetos, respectivamente.

Gastos parlamentares

O levantamento também traz a transparência sobre o uso da Cota Parlamentar e Verba de Gabinete em 2025. O deputado Zezinho Barbary (PP) figura no topo dos gastos totais, somando R$ 1.972.443,14 entre cota e verba de gabinete.

No extremo oposto, a deputada Socorro Neri foi a parlamentar que menos custou aos cofres públicos no ano, com um gasto total de R$ 1.862.326,61.

Ranking de Gasto Deputado/a Cota Parlamentar (R$) Verba de Gabinete (R$) Total Geral (R$) 1º Zezinho Barbary 520.486,23 27 1.451.956,91 28 1.972.443,14 29 2º Coronel Ulysses 519.571,25 30 1.445.394,23 31 1.964.965,48 32 3º Meire Serafim 504.215,57 33 1.453.147,99 34 1.957.363,56 35 4º Eduardo Velloso 525.676,24 36 1.425.972,47 37 1.951.648,71 38 5º Antônia Lúcia 564.892,67 39 1.374.304,63 40 1.939.197,30 41 6º Zé Adriano 581.215,39 42 1.331.201,08 43 1.912.416,47 44 7º Roberto Duarte 566.808,74 45 1.339.199,68 46 1.906.008,42 47 8º Socorro Neri 448.369,90 48 1.413.956,71 49 1.862.326,61 50

