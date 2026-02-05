Quem é El Cid, integrante do PCC e mentor de plano para matar Moro

Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, conhecido como El Cid, é um dos integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) acusado de ser mentor do sequestro do senador Sergio Moro (União-Brasil). Ele estava foragido da Justiça havia meses, após fugir de uma cadeia de São Paulo, e foi preso no Ceará, nessa quarta-feira (4/2).

El Cid foi detido em Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza devido a dois mandatos de prisão em aberto no seu nome: associação ao tráfico de drogas e homicídio.

O integrante do PCC foi abordado com identidade falsa e tinha plano de ir para São Paulo com a esposa, presa horas antes dele, também com docmentos falsos, em uma rodovia interestadual na cidade cearense de Iguatu.

Nome influente do PCC, El Cid coleciona passagens por roubo, tráfico de drogas e tentativas de assassinatos contra policiais militares de São Paulo. Ele deixou a cadeia em setembro de 2022, após obter progressão de regime por outro crime pelo qual respondia.

À época, ele foi alvo de um novo mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio contra os PMs. Antes de ser cumprido, porém, ele foi colocado em liberdade e desapareceu.

O nome do faccionado consta em 39 processos judiciais, sendo 33 deles somente no estado de São Paulo. Em sua maioria, El Cid responde por crimes de tráfico ilícito, uso indevido de drogas, associação para a produção de tráfico e condutas afins, segundo a Justiça.

O plano para sequestrar Sergio Moro

El Cid foi alvo da Polícia Federal em 2023, após ser apontado como um dos integrantes do PCC que estavam planejando sequestrar e matar figuras políticas.

Entre os alvos da facção criminosa, estavam Moro e a esposa, Rosangela Moro, além do promotor de Justiça Lincoln Gakiya, que integra o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco) e é o principal investigador da facção criminosa no país.

De acordo com as investigações, o sequestro e a morte de Moro e de outras autoridades seriam para obter dinheiro e conseguir o resgate de Marcola, que no início deste ano foi trazido do Presídio Federal de Porto Velho (RO) para o de Brasília.