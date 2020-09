O combate aos incêndios na floresta amazônica vem sendo realizado por uma operação integrada

A Tribuna

O município de Porto Velho está entre as cidades que mais registram focos de queimadas dentro de área de floresta amazônica.

De acordo com dados repassados pelo Governo do Estado, a capital ultrapassou a marca de 18,8 mil focos de calor entre 1º de agosto e os primeiros 14 dias de setembro.

Além de problemas de saúde e da degradação ambiental, as queimadas vêm colocando em risco a vida de motoristas que cruzam a BR-364 dentro do território portovelhense.

Imagens registradas nesta semana às margens da BR-364 no trecho que compreende entre Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC) mostram a situação da rodovia, tomada pela fumaça e com as chamas próximas à pista.

O combate aos incêndios na floresta amazônica vem sendo realizado por uma operação integrada entre os poderes executivos e as Forças Armadas.

