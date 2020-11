Uma queda de energia interrompeu as visitas de familiares no Complexo Penitenciário de Rio Branco, no domingo (1). Segundo a direção da unidade, a situação foi resolvida após cerca de cinco horas sem energia em alguns pavilhões e no bloco administrativo.

Revoltados com a suspensão das visitas, alguns familiares chegaram a protestar em frente à unidade com gritos e até fogos.

O diretor de Operações do Iapen, Glauber Feitosa, contou que a energia caiu às 12h30 e só foi restabelecida por volta das 17h30. Segundo ele, após a queda, houve um problema interno no quadro de distribuição, o que afetou pavilhões e, principalmente, o bloco administrativo onde fica a guarda com todos os aparelhos de revista.

“Infelizmente com esse curto esse bloco principal ficou sem alimentação da energia o que impossibilitou a entrada dos familiares, porque não teríamos como fazer os procedimentos de vistoria”, disse o diretor.

Desde o mês de agosto, após mais de quatro meses suspensas, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) liberou o retorno das visitas no sistema penitenciário de forma alternada, a cada 15 dias, nos presídios do estado.

As visitas ocorrem de acordo com os pavilhões aos sábados e domingos. As visitas íntimas, que ocorriam no meio da semana, ainda não estão permitidas, segundo informou o Iapen. ___________________

Feitosa afirmou ainda que as pessoas que iriam visitar seus familiares nesse domingo e foram prejudicadas por conta da falta de energia não precisam se preocupar, já que a visita vai ser remarcada.