Durante um trabalho de rotina na BR 317 (Estrada do Pacífico) realizado pelo Exercito Brasiléia no município de Assis Brasil, distante cerca de 330km da Capital do Acre, uma caminhonete modelo Mitsubishi, placa NAC 5094, não obedeceu a ordem de parada e se evadiu rumo a ao município vizinho de Brasiléia, distante cerca de 110km.

Diante do acontecido, o comando do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, com sede em Brasiléia, juntamente com militares da Companhia Especial de Fronteira, foram comunicados do ocorrido e montaram barreira na entrada da cidade, afim de deter o veículo e suspeitos.

Próximo a entrada da cidade de Brasiléia, o veículo foi interceptado e todos foram detidos para averiguação. No loca, foi encontrado jogado próximo ao veículo, uma mochila contendo embrulhos, um pesando cerca de 1.681 gramas e o outro, pesando 2.131 gramas de maconha e o terceiro pesando cerca de 1.040 gramas contendo cocaína.

Dentro veículo, havia cerca de quatro pessoas, incluindo uma mulher e um deles estava com um mandado de prisão em aberto desde dezembro de 2019. Todos foram detidos e conduzidos para a delegacia da Polícia Federal de Epitaciolândia, juntamente com a droga.

Presos em flagrante delito, ficaram a disposição da Justiça para as tratativas sobre o caso de tráfico internacional de drogas, podendo ser transferidos para a capital nas próximas horas.

