Quatro jovens são presos e confessam participação em homicídio brutal em Rondônia

Quatro jovens foram presos neste sábado (15) pela Polícia Civil de Rolim de Moura (RO) e confessaram envolvimento no assassinato de Moacir Alves Pereira, de 51 anos. De acordo com os depoimentos, o crime teria sido motivado pela acusação de que a vítima teria estuprado a própria sobrinha, uma das envolvidas no homicídio. Um adolescente também foi identificado como participante.

Durante o interrogatório, E. S., de 20 anos, e T. E., de 18 anos, que são namorados e já estavam com mandados de prisão decretados, relataram que decidiram matar Moacir após a jovem afirmar ter sido abusada sexualmente por ele.

Segundo a versão apresentada à Polícia Civil, T. contou o suposto estupro aos demais investigados, F. G., 19 anos; H. G., 18 anos; E. S., 20 anos; além de um menor já identificado. Todos teriam aceitado participar da execução do crime.

A Polícia Civil, porém, ressalta que a motivação ainda está sob investigação, e que serão realizadas diligências técnicas para confirmar ou descartar a acusação de abuso sexual mencionada pelos suspeitos.

Com base nas investigações, Moacir foi morto dentro de uma residência na Rua Rio Madeira, subsquina da Avenida São Paulo, no bairro Boa Esperança.

A Perícia Criminal encontrou grande quantidade de sangue em vários cômodos da casa e também no porta-malas de um VW/Fox branco, reforçando a brutalidade da agressão e indicando que o corpo foi movimentado dentro do imóvel antes de ser transportado.

O corpo de Moacir foi encontrado na madrugada de sexta-feira (14), na Linha 180, lado Norte, km 2,5, com sinais severos de violência.

Os suspeitos confirmaram ainda que o adolescente envolvido participou tanto das agressões quanto do deslocamento do corpo. O menor não está foragido, mas não foi encontrado no momento da operação.

A Polícia Militar isolou os locais do assassinato e da desova, enquanto a Perícia Criminal realizou os procedimentos técnicos oficiais.

O caso está sendo tratado como homicídio qualificado, devido à extrema crueldade empregada no crime. A Polícia Civil segue trabalhando para esclarecer completamente a dinâmica dos fatos e apurar a veracidade da acusação de estupro que teria motivado o assassinato.

