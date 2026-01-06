Quatro homens são presos com arma de fogo durante blitz no bairro Santa Inês

Abordagem ocorreu na avenida Amadeu Barbosa; polícia apreendeu espingarda calibre 28 e duas munições

Quatro homens foram presos na noite desta terça-feira (6) após serem flagrados portando uma arma de fogo durante uma abordagem policial realizada na avenida Amadeu Barbosa, em Rio Branco.

Os detidos foram identificados como Magnoson de Oliveira Moreira, de 33 anos, Kaylon Vittor de Souza Andrade, de 20, Eliandro Silva de Lima, de 25, e Kaleb Araújo Gomes, de 20 anos.

Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante uma blitz na região conhecida como “Quatro Bocas”, no bairro Santa Inês. Os suspeitos trafegavam em um veículo Fiat Palio, de cor prata, e levantaram suspeita da guarnição, que iniciou um acompanhamento tático.

O carro foi interceptado na própria avenida Amadeu Barbosa. Durante a revista no interior do veículo, os policiais localizaram uma arma de fogo calibre 28, além de duas munições intactas.

Diante do flagrante, os quatro ocupantes receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), junto com a arma e as munições apreendidas, onde ficaram à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

