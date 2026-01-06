Geral
Quatro homens são presos com arma de fogo durante blitz no bairro Santa Inês
Abordagem ocorreu na avenida Amadeu Barbosa; polícia apreendeu espingarda calibre 28 e duas munições
Quatro homens foram presos na noite desta terça-feira (6) após serem flagrados portando uma arma de fogo durante uma abordagem policial realizada na avenida Amadeu Barbosa, em Rio Branco.
Os detidos foram identificados como Magnoson de Oliveira Moreira, de 33 anos, Kaylon Vittor de Souza Andrade, de 20, Eliandro Silva de Lima, de 25, e Kaleb Araújo Gomes, de 20 anos.
Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante uma blitz na região conhecida como “Quatro Bocas”, no bairro Santa Inês. Os suspeitos trafegavam em um veículo Fiat Palio, de cor prata, e levantaram suspeita da guarnição, que iniciou um acompanhamento tático.
O carro foi interceptado na própria avenida Amadeu Barbosa. Durante a revista no interior do veículo, os policiais localizaram uma arma de fogo calibre 28, além de duas munições intactas.
Diante do flagrante, os quatro ocupantes receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), junto com a arma e as munições apreendidas, onde ficaram à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.
Geral
Motociclista fica ferido após colisão e motorista foge sem prestar socorro no bairro do Bosque
Jovem de 22 anos sofreu laceração grave no pé após ser atingido por carro que avançou a preferencial em Rio Branco
O motociclista William Estácio Oliveira, de 22 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (6), no cruzamento da Rua Pernambuco com a Rua Manoel Cassiano da Silva, no bairro do Bosque, em Rio Branco. O condutor do carro envolvido na colisão fugiu do local sem prestar socorro.
Segundo relato da própria vítima, William seguia no sentido bairro–centro pela Rua Pernambuco, pilotando uma motocicleta Honda Fan 160, vermelha, quando foi surpreendido por um veículo que saiu da Rua Manoel Cassiano da Silva e avançou a sinalização de “pare”, atingindo a moto lateralmente.
Com o impacto, o pé direito do motociclista ficou prensado entre o freio e o estribo do veículo, provocando uma laceração profunda de aproximadamente 15 centímetros, que se estendeu entre os dedos até o dorso do pé, com exposição óssea.
Mesmo ferido, William ainda conseguiu manter o equilíbrio por cerca de 100 metros, mas acabou caindo nas proximidades do Canal da Maternidade. Ensanguentado, ele pediu ajuda a populares, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Uma ambulância de suporte básico realizou os primeiros atendimentos no local, fez a imobilização do membro ferido e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com estado de saúde estável.
A motocicleta foi deixada em um posto de lavagem próximo e posteriormente recolhida por familiares. O Policiamento de Trânsito não foi acionado para registrar a ocorrência.
Geral
Vídeo: Guerra entre facções provoca série de incêndios criminosos no Segundo Distrito de Rio Branco
Disputa por território entre Comando Vermelho e Bonde dos 13 já resultou em cinco casas incendiadas nos bairros Belo Jardim I, II e III
Uma sequência de incêndios criminosos ligados à disputa entre facções tem provocado medo e tensão no Segundo Distrito de Rio Branco. Somente entre segunda (5) e terça-feira (6), cinco residências foram incendiadas nos bairros Belo Jardim I, II e III, segundo informações das forças de segurança.
Na tarde desta terça-feira (6), duas casas foram incendiadas na Rua 25 de Dezembro, no bairro Belo Jardim II. Conforme a Polícia, a ação teria sido praticada por integrantes da facção Bonde dos 13, em represália a ataques ocorridos no dia anterior.
Na segunda-feira (5), membros do Comando Vermelho teriam invadido uma área dominada pela facção rival e ateado fogo em pelo menos três residências. Após o crime, os suspeitos fugiram do local.
A Polícia afirma que as duas organizações criminosas ainda atuam nos bairros da região e mantêm confrontos frequentes, principalmente por controle territorial, o que eleva o risco de novos episódios violentos.
A Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão, foi acionada para atender às ocorrências, isolar as áreas e realizar buscas, mas até o momento ninguém foi preso. O Corpo de Bombeiros Militar também foi mobilizado nas duas datas para controlar as chamas e realizar o rescaldo dos imóveis atingidos.
Ao todo, cinco incêndios criminosos estão sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar os autores, esclarecer a dinâmica dos ataques e evitar novos confrontos na região.
As forças de segurança informaram que o policiamento foi reforçado no Segundo Distrito como forma de prevenir novos crimes e garantir a segurança dos moradores.
Geral
Polícia Civil apreende carro suspeito de ser usado em atentado a tiros em Rio Branco
Veículo foi localizado por meio de câmeras de monitoramento; um dos ocupantes foi levado ao DEIC para prestar esclarecimentos
A Polícia Civil do Acre apreendeu, na noite desta terça-feira (6), em Rio Branco, o veículo suspeito de ter sido utilizado na tentativa de homicídio contra Alan Victor da Silva, de 30 anos. O automóvel, um Fox de cor prata, foi localizado após trabalho de monitoramento por câmeras espalhadas pela capital.
Segundo a polícia, os investigadores identificaram o carro trafegando nas proximidades da ABB, na avenida Dias Martins, e passaram a acompanhá-lo à distância. A interceptação ocorreu pouco depois, nas imediações de um supermercado na região da Corrente, no Segundo Distrito.
No interior do veículo estavam quatro pessoas. Um dos ocupantes, um homem ainda não identificado, foi conduzido ao Departamento de Investigações Criminais (DEIC) para prestar esclarecimentos sobre a possível participação no atentado. Os demais foram identificados e também terão suas situações apuradas.
O carro foi apreendido e será submetido à perícia técnica, que deverá auxiliar na confirmação do envolvimento no crime.
Entenda o caso
A tentativa de homicídio ocorreu na tarde desta terça-feira (6), na região do Canal da Maternidade, no centro da capital. Conforme as investigações, os autores do ataque estavam em um Fox prata, que passou pelo local efetuando disparos contra a vítima.
Alan Victor foi atingido no pescoço e nas costas. Os tiros perfuraram o pulmão e causaram fratura no ombro, deixando o estado de saúde do jovem considerado gravíssimo. Testemunhas relataram ter ouvido pelo menos dois disparos.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e precisou entubar a vítima ainda no local. Alan foi encaminhado em estado crítico ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória.
Inicialmente, a Polícia Militar realizou buscas, mas não conseguiu localizar os suspeitos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para identificar todos os envolvidos e esclarecer a motivação do crime.
