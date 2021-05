Quatro estados têm alta no número de casos e mortes por Covid-19, aponta Fiocruz

Beatriz Puente da CNN

O novo Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado na quinta-feira (13), aponta que quatro estados brasileiros apresentam tendência de crescimento no número de casos e mortes por Covid-19: Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Tocantins.

No cenário traçado pela foram Fiocruz, esses foram os únicos que a apresentarem alta em um cenário no qual 16 dos 26 estados (e o Distrito Federal) mostraram queda nesses indicadores.

O boletim destaca, porém, que diversos estados estão com valores similares ou até maiores do que os observados ao longo do ano de 2020, no início da pandemia do novo coronavírus. Na avaliação por capitais, 3 das 27 cidades apresentam sinal de crescimento no contágio pela doença.

O pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do sistema InfoGripe, alerta que a retomada das atividades de maneira precoce pode levar a um quadro de interrupção da queda ainda em valores muito distantes de um cenário de segurança.

“Tal situação, caso ocorra, não apenas manterá o número de hospitalizações e óbitos em patamares altos, como também manterá a taxa de ocupação hospitalar em níveis preocupantes. Portanto, essas medidas devem ser adotadas até que a tendência de queda seja mantida por tempo suficiente para que o número de novos casos atinja valores significativamente baixos”, afirma o pesquisador.

Em um período de seis semanas, a Fiocruz estima que os estados do Amazonas e do Maranhão tenham uma alta de pelo menos 75% nos números relacionados à Covid-19.

Já no Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina a tendência é uma queda de pelo menos 95% nos valores.