Quase cinco anos após o crime, ex-sargento da PM vai a júri por tentativa de homicídio contra estudante de medicina

Érisson de Melo Nery é acusado de atirar quatro vezes contra Flávio Andress, em Epitaciolândia, e ainda agredi-lo quando já estava ao chão; julgamento começa na próxima segunda-feira (22).

O ex-sargento da Polícia Militar do Acre, Érisson de Melo Nery, será julgado na próxima segunda-feira (22) pela tentativa de homicídio contra o estudante de medicina Flávio Andress de Jesus Ferreira. O julgamento acontecerá no Fórum Desembargador Francisco das Chagas Praça, em Epitaciolândia, quase cinco anos após o crime.

Dada a complexidade do processo, o julgamento deverá se estender por dois dias. Estão previstas as outivas de 18 testemunhas, entre acusação e defesa, além do depoimento da vítima e o interrogatório do réu.

Segundo a denúncia, na madrugada de 28 de novembro de 2021, após uma briga em frente a um clube da cidade, Nery teria sacado uma pistola e disparado quatro vezes contra Flávio. Mesmo após a vítima cair ao chão, o então sargento ainda desferiu chutes em seu rosto, causando lesões permanentes. Imagens gravadas na época mostram o acusado sendo contido por seguranças do local.

O ex-militar responderá por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. A defesa, representada pelo advogado Wellington Silva, contesta a possibilidade de dupla acusação contra a mesma vítima. “No nosso entendimento, não poderia ser atribuído tentativa de homicídio e lesão corporal ao mesmo tempo”, afirmou.

Nery foi expulso da Polícia Militar em 2023 e, se condenado, poderá enfrentar pena significativa em regime fechado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários