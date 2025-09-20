Extra
Quase cinco anos após o crime, ex-sargento da PM vai a júri por tentativa de homicídio contra estudante de medicina
Érisson de Melo Nery é acusado de atirar quatro vezes contra Flávio Andress, em Epitaciolândia, e ainda agredi-lo quando já estava ao chão; julgamento começa na próxima segunda-feira (22).
O ex-sargento da Polícia Militar do Acre, Érisson de Melo Nery, será julgado na próxima segunda-feira (22) pela tentativa de homicídio contra o estudante de medicina Flávio Andress de Jesus Ferreira. O julgamento acontecerá no Fórum Desembargador Francisco das Chagas Praça, em Epitaciolândia, quase cinco anos após o crime.
Dada a complexidade do processo, o julgamento deverá se estender por dois dias. Estão previstas as outivas de 18 testemunhas, entre acusação e defesa, além do depoimento da vítima e o interrogatório do réu.
Segundo a denúncia, na madrugada de 28 de novembro de 2021, após uma briga em frente a um clube da cidade, Nery teria sacado uma pistola e disparado quatro vezes contra Flávio. Mesmo após a vítima cair ao chão, o então sargento ainda desferiu chutes em seu rosto, causando lesões permanentes. Imagens gravadas na época mostram o acusado sendo contido por seguranças do local.
O ex-militar responderá por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. A defesa, representada pelo advogado Wellington Silva, contesta a possibilidade de dupla acusação contra a mesma vítima. “No nosso entendimento, não poderia ser atribuído tentativa de homicídio e lesão corporal ao mesmo tempo”, afirmou.
Nery foi expulso da Polícia Militar em 2023 e, se condenado, poderá enfrentar pena significativa em regime fechado.
Homem é baleado dentro de salão de cabeleireiro em Brasiléia e passa por cirurgia
Vítima sofreu quatro disparos, incluindo dois no abdômen; Polícia investiga autoria da tentativa de homicídio ocorrida no bairro Eldorado.
Um homem identificado como Diplanir da Silva Pereira foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira (19), no bairro Eldorado, em Brasiléia (AC). O crime ocorreu por volta das 14h20, em um salão de cabeleireiro onde a vítima trabalhava e caia uma forte chuva.
De acordo com informações da Polícia Militar, um homem armado entrou no estabelecimento e efetuou vários disparos contra Diplanir. Em seguida, fugiu sem ser identificado. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital do município.
O médico responsável pelo atendimento informou que a vítima sofreu quatro ferimentos de arma de fogo: um no braço esquerdo, que provocou fratura; um no joelho direito; e dois na região abdominal, sendo que um projétil ficou alojado, exigindo procedimento cirúrgico. Apesar da gravidade, Diplanir conseguiu relatar à guarnição que não conhece o agressor.
A Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre isolou o local e registrou imagens para o boletim de ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre a identidade do atirador. O caso será investigado pelas autoridades competentes.
Ainda não divulgado o estado clínico da vítima e se irá ser transferido para a Capital nas próximas horas.
Pesquisa aponta Carlinhos do Pelado com 86,2% de aprovação em Brasiléia
Prefeito do PP aparece entre os gestores mais bem avaliados do Alto Acre, segundo levantamento do Instituto Data Control publicado pelo jornal A Tribuna.
O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado (PP), obteve 86,2% de aprovação entre os moradores do município, de acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Data Control em parceria com o jornal A Tribuna. O levantamento ouviu 1.317 eleitores entre os dias 1º e 6 de agosto em sete municípios acreanos, incluindo Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia e Xapuri.
Na regional do Alto Acre, Carlinhos figura entre os prefeitos mais bem avaliados, ficando próximo do colega de Xapuri. A pesquisa considerou as avaliações somadas de “Ótimo”, “Bom” e “Regular”.
A boa avaliação, segundo analistas, reflete ações da atual gestão na área de infraestrutura urbana e rural, como recapeamento de ruas, limpeza pública, abertura de ramais, construção de pontes, além do resgate de eventos esportivos e culturais, como a Copa Bolpebra e o Festival de Praia.
Carlinhos também mantém parceria com o governo do Estado e articulação com a bancada federal, que garante emendas parlamentares para investimentos no município.
Ao comentar o resultado, o prefeito afirmou que a aprovação é fruto do trabalho coletivo. “A voz do povo é a voz de Deus. Quando pedi para ser prefeito, não foi por vaidade, mas para trabalhar pela minha gente. Vamos continuar firmes para fazer mais e melhor”, declarou.
Em seu primeiro mandato, Carlinhos do Pelado consolida-se como uma das lideranças políticas de maior popularidade na região.
Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC / Licença Prévia
Governo do Estado do Acre
Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC
Licença Prévia
JOSE ALBERTO KAIRALA
Torna Público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a Licença Prévia nº 396/2025- para atividade Planejamento Das Obras e Elaboração do Projetos referente a Construção Do Loteamento Kairala, localizado Av. Enoch de Alencar Matos, Brasileia – AC.
