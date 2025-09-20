fbpx
Conecte-se conosco

Extra

Quase cinco anos após o crime, ex-sargento da PM vai a júri por tentativa de homicídio contra estudante de medicina

Publicado

3 horas atrás

em

Flávio foi atingido por duas na região do abdômen e passou por cirurgia – Foto/captura

Érisson de Melo Nery é acusado de atirar quatro vezes contra Flávio Andress, em Epitaciolândia, e ainda agredi-lo quando já estava ao chão; julgamento começa na próxima segunda-feira (22).

O ex-sargento da Polícia Militar do Acre, Érisson de Melo Nery, será julgado na próxima segunda-feira (22) pela tentativa de homicídio contra o estudante de medicina Flávio Andress de Jesus Ferreira. O julgamento acontecerá no Fórum Desembargador Francisco das Chagas Praça, em Epitaciolândia, quase cinco anos após o crime.

Acadêmico Flávio Andress – Foto: arquivo pessoal

Dada a complexidade do processo, o julgamento deverá se estender por dois dias. Estão previstas as outivas de 18 testemunhas, entre acusação e defesa, além do depoimento da vítima e o interrogatório do réu.

Segundo a denúncia, na madrugada de 28 de novembro de 2021, após uma briga em frente a um clube da cidade, Nery teria sacado uma pistola e disparado quatro vezes contra Flávio. Mesmo após a vítima cair ao chão, o então sargento ainda desferiu chutes em seu rosto, causando lesões permanentes. Imagens gravadas na época mostram o acusado sendo contido por seguranças do local.

O ex-militar responderá por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. A defesa, representada pelo advogado Wellington Silva, contesta a possibilidade de dupla acusação contra a mesma vítima. “No nosso entendimento, não poderia ser atribuído tentativa de homicídio e lesão corporal ao mesmo tempo”, afirmou.

Nery foi expulso da Polícia Militar em 2023 e, se condenado, poderá enfrentar pena significativa em regime fechado.

 

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Extra

Homem é baleado dentro de salão de cabeleireiro em Brasiléia e passa por cirurgia

Publicado

23 horas atrás

em

19 de setembro de 2025

Por

Vítima sofreu quatro disparos, incluindo dois no abdômen; Polícia investiga autoria da tentativa de homicídio ocorrida no bairro Eldorado.

Um homem identificado como Diplanir da Silva Pereira foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira (19), no bairro Eldorado, em Brasiléia (AC). O crime ocorreu por volta das 14h20, em um salão de cabeleireiro onde a vítima trabalhava e caia uma forte chuva.

De acordo com informações da Polícia Militar, um homem armado entrou no estabelecimento e efetuou vários disparos contra Diplanir. Em seguida, fugiu sem ser identificado. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital do município.

O médico responsável pelo atendimento informou que a vítima sofreu quatro ferimentos de arma de fogo: um no braço esquerdo, que provocou fratura; um no joelho direito; e dois na região abdominal, sendo que um projétil ficou alojado, exigindo procedimento cirúrgico. Apesar da gravidade, Diplanir conseguiu relatar à guarnição que não conhece o agressor.

A Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre isolou o local e registrou imagens para o boletim de ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre a identidade do atirador. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

Ainda não divulgado o estado clínico da vítima e se irá ser transferido para a Capital nas próximas horas.

Comentários

Continue lendo

Extra

Pesquisa aponta Carlinhos do Pelado com 86,2% de aprovação em Brasiléia

Publicado

1 dia atrás

em

19 de setembro de 2025

Por

Prefeito do PP aparece entre os gestores mais bem avaliados do Alto Acre, segundo levantamento do Instituto Data Control publicado pelo jornal A Tribuna.

O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado (PP), obteve 86,2% de aprovação entre os moradores do município, de acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Data Control em parceria com o jornal A Tribuna. O levantamento ouviu 1.317 eleitores entre os dias 1º e 6 de agosto em sete municípios acreanos, incluindo Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia e Xapuri.

Na regional do Alto Acre, Carlinhos figura entre os prefeitos mais bem avaliados, ficando próximo do colega de Xapuri. A pesquisa considerou as avaliações somadas de “Ótimo”, “Bom” e “Regular”.

A boa avaliação, segundo analistas, reflete ações da atual gestão na área de infraestrutura urbana e rural, como recapeamento de ruas, limpeza pública, abertura de ramais, construção de pontes, além do resgate de eventos esportivos e culturais, como a Copa Bolpebra e o Festival de Praia.

Carlinhos também mantém parceria com o governo do Estado e articulação com a bancada federal, que garante emendas parlamentares para investimentos no município.

Ao comentar o resultado, o prefeito afirmou que a aprovação é fruto do trabalho coletivo. “A voz do povo é a voz de Deus. Quando pedi para ser prefeito, não foi por vaidade, mas para trabalhar pela minha gente. Vamos continuar firmes para fazer mais e melhor”, declarou.

Em seu primeiro mandato, Carlinhos do Pelado consolida-se como uma das lideranças políticas de maior popularidade na região.

Comentários

Continue lendo

Extra

Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC / Licença Prévia

Publicado

1 dia atrás

em

19 de setembro de 2025

Por

Governo do Estado do Acre
Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC

Licença Prévia

JOSE ALBERTO KAIRALA     

Torna Público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a Licença Prévia nº 396/2025- para atividade Planejamento Das Obras e Elaboração do Projetos referente a Construção Do Loteamento Kairala, localizado Av. Enoch de Alencar Matos, Brasileia – AC.

 

Comentários

Continue lendo