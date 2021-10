Quase 500 escolas estaduais voltam às aulas presenciais nesta segunda-feira no Acre

Quatrocentas e noventa e cinco escolas públicas geridas pelo governo estadual retomam as aulas presenciais nesta segunda-feira, 4, após quase dois anos fechadas por causa pandemia de Covid-19.

Para conter a disseminação do novo coronavírus, as instituições tiveram de se preparar para a voltar a receber alunos e equipar os ambientes de acordo com as instruções sanitárias. Das 622 escolas, apenas 127 não retornarão neste primeiro momento. Em Rio Branco, quase 200 escolas retomam as sala de aula nesta segunda.

A retomada das aulas mesmo híbrida, será feita de forma gradual, iniciando pelas chamadas “séries de transição”, como o 1º , o 5º e o 9º ano do ensino fundamental e a 3ª série do ensino médio.

Um comitê de acompanhamento do ensino público foi criado para avaliar e estudar o retorno das aulas presenciais.

Segundo o governo, as salas de aulas estarão organizadas respeitando o distanciamento mínimo de um metro entre as carteiras. Em turmas com mais de 25 alunos, as unidades escolares organizarão grupos com 50% dos estudantes, que deverão se alternar entre as atividades presenciais e remotas. A alternância entre os grupos nas séries iniciais do ensino fundamental será diária, e nas séries finais do ensino fundamental e ensino médio será semanal.

As datas de retorno, por séries e modalidades de ensino, serão as seguintes:

4 de outubro

Educação Básica

1º, 5º, 6º, e 9º anos do Ensino Fundamental

1ª e 3ª séries do Ensino Médio

Educação de Jovens e Adultos – EJA

Último Módulo de cada etapa (EJA I, II e III)

Educação do Campo (Escolas seriadas)

Todas as séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio

Educação Indígena

Todas as séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio

3 de novembro

Educação Básica

2º, 3º, 4º 7°e 8º anos do Ensino Fundamental

2ª série do Ensino Médio

Educação de Jovens e Adultos – EJA

Demais Módulos de todas as etapas (EJA I, II e III)

Educação do Campo

Todas as séries das demais escolas (não seriadas)