Quase 24 mil eleitores podem ter título cancelado por falta de votação; prazo para regularizar é até quarta-feira

No Acre, cerca de 24 mil eleitores que não compareceram nas últimas três eleições correm o risco de ter o título de eleitor cancelado se não regularizarem sua situação até 19 de maio. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) informou que esses eleitores foram considerados faltosos por não justificarem a ausência nem pagarem a multa correspondente.

A maior parte dos eleitores nesta condição está em Rio Branco, com mais de 12,4 mil pessoas, mas também há números significativos nos municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira e Feijó. De acordo com a Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral, a regularização pode ser feita pelo e-Título, pelo site do TSE ou diretamente nos cartórios eleitorais.

Os eleitores podem consultar sua situação eleitoral acessando a plataforma online ou indo aos cartórios entre 7h e 13h, de segunda a sexta-feira. Para mais informações sobre os endereços, é possível acessar o site do TRE-AC. As informações são do g1 Acre.