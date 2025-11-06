Cotidiano
Quartas do Estadual começa com duas partidas no Tonicão
Dois jogos marcam nesta quarta, 6, a partir das 15 horas, no Tonicão, o início da fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-15.
Santa Cruz e PSG disputam a primeira partida e no segundo confronto o Furacão Norte enfrenta o Acre Esporte.
Sem vantagem
Os times irão para os duelos sem vantagem e se os jogos terminarem empatados, os classificados serão definidos nas cobranças de penalidades.
Santa e Furacão
Santa Cruz e Furacão do Norte chegam nas quartas de final como favoritos. As duas equipes apresentaram um bom futebol na fase de classificação.
6ª Copa TV Gazeta terá confronto de volta no Imaculada Conceição
A primeira fase da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal terá nesta quinta, 6, a partir das 19 horas, no ginásio do Imaculada Conceição, confrontos de volta valendo classificação para a fase de quartas de final.
PSC e Glória fazem o primeiro jogo da rodada e na sequência as partidas são: Pista/Bombeiro Hidráulico x Chelsea, Aroeira x Fluminense da Bahia e Invictus x Granada.
“Vamos fechar a primeira fase no sábado, em Manuel Urbano, e as quartas serão iniciadas na terça, dia 11. A partir da próxima fase os jogos serão eliminatórios”, disse o coordenador da 6ª Copa TV Gazeta, Auzemir Martins.
Galvez será o único representante do Acre na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026
Atual campeão acreano sub-20, o Galvez será o único representante do Acre na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, principal competição de base do país. A confirmação foi feita nesta terça-feira (4) após decisão da Federação Paulista de Futebol (FPF), comunicada oficialmente à Federação de Futebol do Acre (FFAC).
Diferentemente da edição anterior, quando o estado contou com Rio Branco-AC e Santa Cruz-AC na Copinha, desta vez a FPF solicitou à FFAC a indicação de apenas um clube para representar o Acre no torneio.
De acordo com o regulamento do Campeonato Acreano Sub-20, somente o campeão da categoria tem direito à vaga. Assim, o Santa Cruz-AC, vice-campeão desta temporada, ficou de fora da disputa. O clube havia participado da Copinha pela primeira vez neste ano, mas foi eliminado ainda na fase de grupos.
A delegação do Galvez terá direito a 25 vagas para hospedagem, alimentação, lavanderia e transporte interno durante o período da competição, conforme previsto nas normas da FPF.
Com informações do GE-AC
Acre registra mais de 2 mil uniões homoafetivas, revela Censo do IBGE
Número de casais do mesmo sexo no estado representa aumento de 728% em 12 anos no Brasil; mulheres são maioria nas uniões entre pessoas do mesmo sexo no Acre
O Acre registrou 2.050 uniões entre pessoas do mesmo sexo em 2022, de acordo com dados do suplemento Nupcialidade e Família do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta quarta-feira (5) pelo IBGE. Do total, 948 uniões são entre homens e 1.102 entre mulheres, enquanto as uniões entre pessoas de sexos diferentes somam 330.779 no estado.
Os números refletem uma tendência nacional de crescimento expressivo: em todo o país, o número de uniões conjugais entre pessoas do mesmo sexo aumentou 728% no intervalo de 12 anos, saltando de 58 mil em 2010 para 480 mil em 2022. As relações homoafetivas, que representavam apenas 0,1% das unidades domésticas recenseadas em 2010, passaram a corresponder a 0,7% no Censo 2022, evidenciando maior visibilidade e reconhecimento das diferentes formas de constituição familiar no Brasil.
Panorama nacional
- Crescimento: 728% em 12 anos (2010-2022)
- 2010: 58 mil uniões homoafetivas
- 2022: 480 mil uniões homoafetivas
- Representatividade: 0,1% (2010) → 0,7% (2022) das unidades domésticas
Contexto acreano
- Uniões femininas: 1.102 (53,7% do total)
- Uniões masculinas: 948 (46,3%)
- Total de uniões: 332.829 (incluindo heteroafetivas)
Os números refletem a maior visibilidade e reconhecimento das diferentes formas de constituição familiar no Brasil, influenciado pela legalização do casamento homoafetivo em 2013. O Acre acompanha a tendência nacional de crescimento, embora com números absolutos menores que estados mais populosos.
