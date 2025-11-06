Quartas do Estadual começa com duas partidas no Tonicão

Dois jogos marcam nesta quarta, 6, a partir das 15 horas, no Tonicão, o início da fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-15.

Santa Cruz e PSG disputam a primeira partida e no segundo confronto o Furacão Norte enfrenta o Acre Esporte.

Sem vantagem

Os times irão para os duelos sem vantagem e se os jogos terminarem empatados, os classificados serão definidos nas cobranças de penalidades.

Santa e Furacão

Santa Cruz e Furacão do Norte chegam nas quartas de final como favoritos. As duas equipes apresentaram um bom futebol na fase de classificação.

