Quartas da Série B começa com dois jogos no Álvaro Dantas

A fase de quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá dois jogos neste sábado, 20, a partir das 18 horas, no ginásio Álvaro Dantas.

Primeiro confronto

Epitaciolândia e Montenegro fazem o primeiro confronto das quartas. Os dois times contam com atletas de qualidade e por isso devem fazer um jogo equilibrado.

Duelo do interior

Xapuri e Villa City, de Manuel Urbano, fazem um duelo do interior na Série B. As equipes estão entre as favoritas ao acesso, mas por causa das campanhas na primeira fase irão se enfrentar de “maneira antecipada”.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários