Cotidiano

Quartas da Série B começa com dois jogos no Álvaro Dantas

Publicado

38 minutos atrás

em

Foto João Valente: Partidas valem vagas na semifinal e prometem ser equilibradas

A fase de quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá dois jogos neste sábado, 20, a partir das 18 horas, no ginásio Álvaro Dantas.

Primeiro confronto

Epitaciolândia e Montenegro fazem o primeiro confronto das quartas. Os dois times contam com atletas de qualidade e por isso devem fazer um jogo equilibrado.

Duelo do interior

Xapuri e Villa City, de Manuel Urbano, fazem um duelo do interior na Série B. As equipes estão entre as favoritas ao acesso, mas por causa das campanhas na primeira fase irão se enfrentar de “maneira antecipada”.

Cotidiano

Fafs divulga tabela da Seletiva e jogos começam na segunda

Publicado

23 minutos atrás

em

20 de setembro de 2025

Por

Foto João Valente: Final da Seletiva será disputada no sábado (27)

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) divulgou nesta sexta, 19, a tabela da Seletiva, o torneio vai indicar o terceiro representante do Acre na Copa Norte.

“Realizamos o congresso técnico e definimos todos os detalhes da competição. Vamos ter um torneio bem disputado”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Fórmula de disputa

As equipes irão jogar a Seletiva em um turno único, todos contra todos. O primeiro colocado garante uma vaga na decisão. O segundo e o terceiro colocado disputam a semifinal e o vencedor joga a final.

1ª rodada da Seletiva

PSC x Preventório

Lyon x Café com Leite

Na segunda, 22, a partir das 19 horas, no Sesc

Cotidiano

Independência vence e Epitaciolândia goleia no Estadual

Publicado

24 minutos atrás

em

20 de setembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Independência e Rei Artur fizeram um jogo equilibrado

Duas partidas movimentaram a fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-15 nesta sexta, 19, no CT do Cupuaçu. O Independência derrotou o Rei Artur por 1 a 0 e Epitaciolândia goleou o Vasco por 10 a 0.

Sequência neste sábado

A primeira fase do Estadual Sub-15 terá mais dois jogos neste sábado, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu. O Santinha recebe o Bangu e o PSG enfrenta o Vila Acre.

 

Cotidiano

Atlético e Santa Cruz fazem primeiro confronto por vaga na Elite

Publicado

28 minutos atrás

em

20 de setembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Na fase de classificação, o confronto terminou empatado

Atlético e Santa Cruz começam a decidir neste sábado, 20, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, uma vaga para a final do Campeonato Estadual da 2ª Divisão e o acesso. As duas equipes entram em campo sem vantagem.

Atlético

Depois de uma semana de muito trabalho, no Frotão, o técnico Kinho Brito realizou ajustes para o primeiro jogo das semifinais. O lateral esquerdo Thomaz, ex-Humaitá, será a novidade contra o Santa Cruz. Contudo, o volante Jucá e o meia Kauã, ambos lesionados, são desfalques.

Santa Cruz

O técnico Bruno Monteiro terá o elenco completo contra o Galo. O meia João Hassen, poupado contra o Náuas por causa dos cartões amarelos, deve voltar ao time.

No apito

Josué França apita Atlético e Santa Cruz. Os auxiliares serão Antônio Neilson e Verônica Severino.

