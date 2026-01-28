Quarta-feira será de tempo instável e chuvas intensas em todo o Acre

Alta umidade e risco de pancadas fortes devem atingir principalmente as regiões leste e sul do estado

O Acre terá uma quarta-feira (28) marcada por tempo instável, com alta umidade do ar e ocorrência de chuvas a qualquer hora do dia, que podem ser intensas em algumas regiões. A previsão aponta risco de pancadas fortes e possíveis transtornos, especialmente no leste e sul do estado, conforme informações do portal O Tempo Aqui.

O cenário de instabilidade atmosférica também se estende a áreas do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, além de regiões da Bolívia e do Peru. No território acreano, os maiores volumes de chuva devem se concentrar nas regiões leste e sul.

Previsão por região

Leste e sul do Acre

(Microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira)

O tempo segue instável, com presença de sol entre muitas nuvens e chuvas ao longo do dia, que podem ser fortes em pontos isolados. A probabilidade de ocorrência de chuva intensa é considerada muito alta.

A umidade relativa do ar varia entre 65% e 75% durante a tarde, alcançando índices entre 90% e 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram fracos ou permanecem calmos, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Centro e oeste do Acre

(Microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá)

A previsão indica tempo quente e abafado, com sol, aumento da nebulosidade e chuvas rápidas e pontuais, que também podem ser intensas em alguns pontos. A chance de pancadas fortes é considerada alta.

A umidade mínima varia entre 60% e 70% durante a tarde, enquanto a máxima fica entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos seguem fracos, com direção predominante do norte.

Temperaturas previstas

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 26°C e 28°C

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 26°C e 28°C

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 26°C e 28°C

Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 27°C e 29°C

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 28°C e 30°C

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C

