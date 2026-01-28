Acre
Quarta-feira será de tempo instável e chuvas intensas em todo o Acre
Alta umidade e risco de pancadas fortes devem atingir principalmente as regiões leste e sul do estado
O Acre terá uma quarta-feira (28) marcada por tempo instável, com alta umidade do ar e ocorrência de chuvas a qualquer hora do dia, que podem ser intensas em algumas regiões. A previsão aponta risco de pancadas fortes e possíveis transtornos, especialmente no leste e sul do estado, conforme informações do portal O Tempo Aqui.
O cenário de instabilidade atmosférica também se estende a áreas do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, além de regiões da Bolívia e do Peru. No território acreano, os maiores volumes de chuva devem se concentrar nas regiões leste e sul.
Previsão por região
Leste e sul do Acre
(Microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira)
O tempo segue instável, com presença de sol entre muitas nuvens e chuvas ao longo do dia, que podem ser fortes em pontos isolados. A probabilidade de ocorrência de chuva intensa é considerada muito alta.
A umidade relativa do ar varia entre 65% e 75% durante a tarde, alcançando índices entre 90% e 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram fracos ou permanecem calmos, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste.
Centro e oeste do Acre
(Microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá)
A previsão indica tempo quente e abafado, com sol, aumento da nebulosidade e chuvas rápidas e pontuais, que também podem ser intensas em alguns pontos. A chance de pancadas fortes é considerada alta.
A umidade mínima varia entre 60% e 70% durante a tarde, enquanto a máxima fica entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos seguem fracos, com direção predominante do norte.
Temperaturas previstas
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 26°C e 28°C
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 26°C e 28°C
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 26°C e 28°C
Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 27°C e 29°C
Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 28°C e 30°C
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C
Prefeitura de Rio Branco abre inscrições para empreendedores no Carnaval
A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta quarta-feira, 28, no Diário Oficial do Estado (DOE), a abertura das inscrições para empreendedores interessados em participar do Carnaval 2026 – “Folia, Tradição e Alegria”. A festa será realizada entre os dias 13 e 17 de fevereiro, em frente ao prédio da Prefeitura, na Rua Rui Barbosa, no centro da capital acreana.
O chamamento público é coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), e oferece 30 vagas, divididas entre empreendedores com estrutura fixa e itinerante.
O Grupo 1, destinado a empreendimentos com barracas padronizadas de 2×2 metros, terá 15 vagas para segmentos como bebidas, comidas típicas, salgados fritos, banana chips, tacacá/rabada, lanches, crepe/churros e doces. A instalação das barracas ocorrerá em frente ao Palácio Rio Branco, e as atividades comerciais terão início no primeiro dia do evento, 13 de fevereiro.
O Grupo 2 destina-se a empreendedores sem estrutura fixa, que poderão circular pelas vias e calçadas, com 15 vagas distribuídas entre algodão-doce, balões, adereços e fantasias. Assim como o Grupo 1, as vendas começarão no dia 13 de fevereiro.
As inscrições serão realizadas exclusivamente on-line nos dias 29 e 30 de janeiro, por meio do formulário disponível no site oficial da Prefeitura. Empreendedores que já atuam regularmente na Praça da Revolução com autorização municipal estão dispensados de nova inscrição. O edital prevê que cada núcleo familiar possa registrar apenas uma inscrição válida.
A lista preliminar dos inscritos será divulgada em 3 de fevereiro. Caso o número de candidatos supere as vagas, a seleção ocorrerá por sorteio público em 4 de fevereiro, às 15h, no auditório da Seinfra. A presença dos inscritos é obrigatória, sob pena de perda da vaga. No mesmo dia, será realizada a reunião de homologação e alinhamento, e a lista final dos contemplados será publicada em 5 de fevereiro.
Todos os empreendedores deverão portar crachá de identificação fornecido pela organização. A fiscalização ficará a cargo da Seinfra, e o descumprimento das normas pode resultar em advertência, apreensão de mercadorias ou cancelamento da autorização. Entre as proibições estão a venda de produtos falsificados, cigarros, bebidas alcoólicas para menores, o uso de garrafas de vidro, objetos perfurocortantes, mesas e cadeiras para atendimento ao público.
Subida do Rio Acre é registrada na manhã desta quarta na capital
O Rio Acre apresentou leve variação no nível das águas nesta quarta-feira, 28, segundo o boletim da Defesa Civil de Rio Branco. Às 5h21, o rio registrava 12,19 metros, em queda, mas já às 9h havia subido para 12,27 metros.
O volume de chuva acumulado nas últimas 24 horas foi de 32 milímetros, sem risco imediato, já que a cota de alerta está fixada em 13,50 metros e a cota de transbordo em 14 metros.
O coordenador municipal da Defesa Civil, Cláudio Falcão, reforçou que a população deve permanecer atenta às atualizações, especialmente em áreas ribeirinhas, e seguir as orientações do órgão em caso de novas elevações.
Governo do Acre libera pagamento de janeiro para servidores estaduais
O governo do Acre anunciou, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a liberação do pagamento referente ao mês de janeiro para os servidores públicos estaduais ativos, aposentados e pensionistas.
De acordo com o Executivo estadual, os valores estarão disponíveis para saque nesta quarta-feira, 28, garantindo o cumprimento do calendário salarial do funcionalismo público.
Os servidores podem acessar os contracheques pelo site contracheque.ac.gov.br, pelo Portal de Serviços do Estado do Acre ou por meio do aplicativo MeuAC, disponível para dispositivos móveis.
