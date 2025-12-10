Quarta-feira será de tempo instável, com chuvas fortes pontuais em áreas do Acre

A quarta-feira (10/) será marcada por tempo instável em todo o Acre, com predomínio de sol entre nuvens e chuvas pontuais a qualquer hora do dia, que podem ser fortes em algumas regiões do estado. As informações são do portal O Tempo Aqui.

As mesmas condições climáticas também atingem o sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal, além de áreas da Bolívia (planícies) e do Peru (região de selva).

Leste e sul do Acre

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o tempo segue instável e abafado, com sol, nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia, que podem ser intensas em pontos isolados. Há média probabilidade de ocorrência de chuvas fortes.

A umidade relativa do ar varia entre 60% e 70% durante a tarde, podendo chegar a 90% a 100% nas primeiras horas do dia. Os ventos sopram fracos a calmos, predominantemente do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Centro e oeste do Acre

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante, com tempo instável e abafado, alternando sol, nuvens e chuvas pontuais, que podem ser fortes em algumas áreas. Também há média probabilidade de chuvas mais intensas.

A umidade mínima varia entre 55% e 65% à tarde, enquanto a máxima alcança entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos permanecem fracos a calmos, de direção norte, com variações de noroeste e nordeste.

Temperaturas por região

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 28°C e 30°C;

Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 28°C e 30°C;

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 29°C e 31°C;

Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 28°C e 30°C;

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 31°C e 33°C;

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 30°C e 32°C;

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 30°C e 32°C.

