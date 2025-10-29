Quarta-feira será de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas fortes em todo o Acre

A chegada de uma fraca onda polar deve deixar o tempo instável nesta quarta-feira, 29, em todo o Acre. De acordo com o portal O Tempo Aqui, o dia será marcado por muitas nuvens, ventos amenos e chuvas pontuais a qualquer hora, que podem ser fortes em algumas regiões do estado.

No leste e sul do Acre — incluindo as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira —, o tempo ficará instável e ventilado, com temperaturas amenas, elevada umidade do ar e possibilidade de chuvas intensas. A umidade mínima deve variar entre 60% e 70% durante a tarde, e a máxima, entre 90% e 100% no início do dia. Os ventos sopram fracos, com rajadas ocasionais vindas do sudeste e variações do sul e sudoeste.

Já nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será instável, com alta umidade e possibilidade de temporais acompanhados de raios. A umidade relativa do ar seguirá na mesma faixa — entre 60% e 70% à tarde e até 100% ao amanhecer —, com ventos fracos vindos do sudeste e variações de sul e leste.

Temperaturas previstas:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C;

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 20°C e 22°C; máximas entre 27°C e 29°C;

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C;

Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 28°C e 30°C;

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 30°C e 32°C;

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C;

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C.

